Grande Fratello Vip, la verità dell'ex moglie di Alex Belli: "Ecco perché ha lasciato il gioco, lui e Soleil Sorge..."

Katarina Raniakova rompe il silenzio dopo la squalifica di Alex dal Gf Vip.

Alex Belli continua a stare al centro del gossip. A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato Katarina Raniakova, che ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha commentato il percorso del suo ex con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip e detto la sua sul discusso matrimonio con Delia Duran.

Katarina Raniakova: la verità dell'ex moglie di Alex Belli

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Katarina ha parlato di Alex e commentato l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto proprio la squalifica dal gioco dell'attore: "Lui non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile".

"Come mai ha lasciato il GF? Lo conosco bene e lui negli ultimi giorni non stava bene" ha aggiunto l'ex moglie di Belli "Quando Soleil si è un po’ distaccata lui è andato in confusione. Parliamo di un uomo che dentro è piccolo ed ha bisogno di continue conferme. Sole gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma [...] Penso che Soleil parla la stessa lingua di Alex e sa bene cosa fare. Se è stata anche lei al gioco? No, non penso questo… penso che anche lei pensa a se stessa. Ha dei modi di portare le persone dove vuole ed usa sempre le stesse frasi".

A proposito dei rumor che parlano di una relazione aperta tra Alex e Delia, Katarina ha confessato: "Gira questa voce è verissimo. Quando eravamo nel tribunale per la separazione, sono scoppiata a piangere e lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta. Lo accusavo di tradimenti e lui ripeteva che eravamo d’accordo e che avevamo una coppia aperta. Su Delia e lui gira questa voce, lei stessa l’ha detto comunque, non lo nascondono penso".

