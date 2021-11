Grande Fratello Vip: "La storia tra Alex e Delia? Alla fine lei entrerà come concorrente" l'attacco di un ex gieffino

Gossip TV

Andrea Casalino senza freni su Alex e Delia.

Alex Belli e Delia Duran continuano a stare al centro delle polemiche e delle critiche. A criticare il comportamento della coppia ci ha pensato l'ex gieffino Andrea Casalino che, intervistato da Giada Di Miceli, ha commentato l'ultima puntata del Grande Fratello Vip e quindi lo scontro in diretta tra la moglie dell'attore e Soleil Sorge.

Andrea Casalino critica Alex Belli e Delia Duran

Ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più, Andrea ha voluto dire la sua sul triangolo amoroso più discusso del momento, ovvero quello formato da Alex, Soleil e Delia: "Secondo me loro stanno attuando un’ottima strategia, ma nella strategia che stanno costruendo, e per cui gli faccio anche i complimenti perché stanno portando avanti il programma, secondo me lui giocando giocando ci sta un po’ credendo. Ho la sensazione che lui stia un po’ tremando di fronte a questa strategia all’inizio ben pianificata, poi se sta fingendo anche su questo gli do una stretta di mano perché davvero sembra uno che sta cominciando a crederci e sta un po’ cedendo".

L'ex concorrente del Gf Vip 6 ha commentato anche il comportamento assunto dalla Duran nei confronti della Sorge: "Io in studio avevo Delia di fianco e ho detto che mi dispiaceva un po’ per lei e per la situazione che sta vivendo, però ti dico anche che vista e sentita la reazione di Delia, che non mi aspettavo, così mirata su Soleil, sono arrivato alla conclusione che secondo me anche la storia tra Delia e Alex è finta, è un po’ strutturata apposta per entrare nel programma. Io non ci credo più vi dico la verità, dopo la puntata di venerdì sono giunto alla conclusione che è tutto un copione. Secondo me alla fine entrerà come concorrente, alla fine fa gioco ed è appetibile, molto attraente come donna. Delia ha tutte le caratteristiche per fare proprio quel tipo di reality".

Leggi anche Duro scontro tra le sorelle Selassié

Casalino ha infine parlato del suo presunto interesse per Sophie Codegoni: "Si è creata una bomba mediatica prima di entrare nella Casa, quando dissi che per me la più carina era Sophie. Sono entrato con questa etichetta, che non è un problema, ma poi conoscendoci abbiamo capito di essere molto distanti l’uno dall’altra e ce lo siamo anche detti".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.