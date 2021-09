Grande Fratello Vip, ''Là sotto funziona tutto'': Manuel Bortuzzo lo ammette

Gossip TV

Manuel Bortuzzo, in un momento di ilarità con i concorrenti del Gf Vip, parla di una questione intima.

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip, grazie al grande coraggio che continua a dimostrare mettendosi in gioco in un contesto decisamente complesso. Poche ore fa, in un momento di confidenze con gli altri inquilini della Casa, il gieffino ha rivelato un dettaglio intimo, schizzando in cima agli argomenti più trattati dal popolo del web.

Manuela Bortuzzo: confessione intima al Gf Vip

Giovane e solare, nonostante la storia difficile che lo ha costretto a cambiare drasticamente la sua vita, Manuel Bortuzzo potrebbe essere uno dei candidati ideali per la finalissima del Grande Fratello Vip. Il percorso in Casa è lungo e tortuoso, ma il gieffino è al momento tra i preferiti dal pubblico, che lo sostiene a gran voce sui social. Manuel si sta avvicinando a Lucrezia Hailé Selassié e sembra che tra i due potrebbe nascere una bella storia d’amore, anche se al momento si parla solo di amicizia e ottima intesa mentale.

Insomma, Manuel è la dimostrazione che nella vita non ci si deve mai arrendere e che occorre avere il coraggio di reinventarsi, anche nei momenti più bui. Il Bortuzzo è entrato al Gf Vip con la missione di normalizzare un tema spesso dimenticato, ovvero quello della disabilità, e ci sta riuscendo perfettamente anche grazie al suo carattere solare, che crea e accoglie lo scherzo. Poche ore fa, parlando con gli inquilini di Cinecittà, Manuel ha parlato della sua paralisi, causata da una lesione al midollo a seguito di una sparatoria.

“La sensibilità non c’è più alle gambe. Non sento niente le gambe, sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre - ha dichiarato il gieffino - Insomma, là sotto funziona tutto”. Una confessione intima che ha spiazzato ma anche suscitato l’ilarità dei colleghi, sempre entusiasti nel costatare la vitalità del ventiduenne. Inutile dire che la confessione di Manuel è diventata argomento principale sui social, e alcuni sognano già un incontro passionale tra il concorrente e Lucrezia.

