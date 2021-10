Grande Fratello Vip, la sorpresa di Manuel: in piedi grazie ai tutori (VIDEO)

Gossip TV

Il nuotatore sorprende tutti gli inquilini e si fa trovare in piedi.

Questa mattina, c'è stata un'emozionante sorpresa per tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Manuel, supportato da Alex e Aldo, è uscito dal confessionale, non più sulla sua sedia a rotelle, ma in piedi, aiutato dai tutori.

Con lo stupore di tutti per la sua altezza, Davide ha ironicamente commentato di sentirsi sempre il più basso della Casa. Il primo ad arrivare in cucina è stato Nicola che, sorridente, ha salutato calorosamente l’amico colpito anche lui dalla sua reale altezza; subito dopo è arrivata in vestaglia Carmen che ha abbracciato Manuel dimostrando tutta la sua gioia nel vederlo in piedi. Piano piano, sono arrivati anche gli altri inquilini sorpresi dalla visione di Manuel, dimostrando un’emozione mista tra contentezza e soddisfazione per il giovane ragazzo. Il 22ennne triestino è apparso sorridente e felice e ha condiviso la sua gioia con tutti i suoi compagni d'avventura.

Manuel Bortuzzo, 22enne nato a Trieste, è rimasto paralizzato in seguito ad una sparatoria a Roma nel 2019. Manuel è stato ferito a causa di uno scambio di persona e in seguito all'incidente ha dovuto dire addio per sempre alla sua grande passione, quella del nuoto di cui era già una promessa.

