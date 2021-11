Grande Fratello Vip, la sorella di Stefano De Martino nel cast? Svelati i nomi dei nuovi possibili concorrenti

Gossip TV

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip si arricchisce!

Stasera, lunedì 8 novembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Gabriele Parpiglia ha rivelato i nomi di alcuni possibili concorrenti. Tra questi anche Adelaide De Martino, sorella minore del ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Adelaide De Martino tra i nuovi concorrenti del Gf Vip, l'indiscrezione

Il Grande Fratello Vip si allunga e nella Casa sono pronti a fare il loro ingresso nuovi concorrenti. Stando a quanto rivelato dal giornalista Parpiglia a Casa Chi e riportato da Biccy, oltre ad Antonella Fiordelisi e al Divino Otelma , potrebbe entrare in gioco la sorella del noto Stefano De Martino, Adelaide.

"C’è un nome che non abbiamo mai rivelato, di una ragazza che sarebbe dovuta entrare ed era lì lì per entrare, poi è saltata. Lei è la sorella di Stefano De Martino. Ha sostenuto i casting, era stata molto apprezzata, poi non so perché si è arenata la trattativa. Non credo per motivi economici. Ora però che si apre lo switch off, lei potrebbe essere uno tra i nuovi ingressi" ha dichiarato Gabriele a Casa Chi.

Adelaide, Antonella e il Divino Oltelma, però, non sarebbero gli unici papabili concorrenti del Gf Vip. In lizza, infatti, ci sarebbe anche una "ragazza formosa, bombastica e dai capelli biondi in stile Francesca Cipriani". Chi sarà? Nell'attesa di scoprire i nomi ufficiali dei concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa, Parpiglia ci ha tenuto a precisare: "Il Grande Fratello è un’opportunità ma non ti cambia la vita, soprattutto se entri a metà gioco significa che hai più possibilità di uscire e minor numero di puntate davanti, quindi meno soldi".

