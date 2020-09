Grande Fratello Vip, la Setta Satanica di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: Barbara d'Urso sapeva tutto

Gossip TV

A Pomeriggio 5, Barbara d'Urso confessa di essere a conoscenza della presunta Setta Satanica di Adua e Massimiliano, e anche Amedeo Venza si dice informato sulla delicata questione.

Le confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno creato il caos a Mediaset. I due ex fidanzati stanno tentando di riconciliarsi nella Casa del Grande Fratello Vip, ma il loro racconto sul passato mette in luce un fatto inquietate: l’esistenza di una presunta Setta Satanica che controlla molti volti noti dello spettacolo. Barbara d’Urso conferma la versione dei fatti e Amedeo Venza rincara la dose su Instagram.

Grande Fratello Vip, Barbara d'Urso sapeva della Setta Satanica di Adua e Massimiliano

Emozioni, sorprese, tradimenti e delusioni. Un mix perfetto che si può trovare solo al Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà si riallacciano rapporti e rompono legami con estrema facilità, forse anche a causa del peso della convivenza forzata. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, dopo un’iniziale scontro, sembrano aver trovato un punto d’incontro e parlano a lungo del passato, cercando di sistemare il loro rapporto. I due ex fidanzati hanno scioccato il pubblico, rivelando l’esistenza di una Setta che li avrebbe portati ad allontanarsi. Nel corso del lungo sfogo di Adua vengono ripercorse alcune tappe della sua sottomissione psicologica alla cricca, il cui capo non identificato viene chiamato più volte da entrambi i gieffini Lucifero.

Il web è esploso, alla ricerca della verità. Il sistema psicologico usato per deviare e sottomettere gli accoliti è perverso e porta sofferenza, ma estremamente efficace per i vertici della Setta. Negli ultimi anni, Michelle Hunziker ha raccontato di essere stata vittima di questo sistema, sebbene avesse soldi e notorietà, a riprova che tutti possono essere ingannati. Nel suo caso, tuttavia, sembra non si trattasse di una Setta di adoratori di Lucifero come invece è nel caso di Adua e Massimiliano.

Grande Fratello Vip, nuove sconcertanti verità sulla Setta Satanica e le rivelazioni di Adua Del Vesco

Non potendo più tacere, anche Barbara d’Urso ha deciso di esporsi a Pomeriggio 5, raccontando di essere a conoscenza dell'esistenza della demoniaca cricca, dal momento che il racconto dei due gieffini corrisponde perfettamente con quello di una persona molto famosa, della quale non può fare il nome:

Potrebbero essere stati coinvolti anche altri personaggi molto, ma molto famosi, attenzione. Questa è una cosa seria. Adua parla di una persona che si è suicidata (lo sceneggiatore Teodosio Losito ndr.) e lei dice che questa persona faceva parte di questa sorta di setta come dicono i giornali. Lei fa capire che sarebbe potuto accadere anche a lei il suicidio. Io posso dire che c’è un’altra persona che io non dirò nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha detto che era una situazione molto particolare, io lo tengo per me, non dirò altro […] Io sono sotto choc perché durante la pubblicità ho preso il mio telefono e mi stanno arrivando un sacco di messaggi da persone che conosco sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi.

Il mistero si infittisce e la curiosità del pubblico diventa sempre più pressante dopo le dichiarazioni dell’amata presentatrice partenopea. I tasselli si moltiplicano e non è semplice trovarne la giusta collocazione, dal momento che anche il noto blogger Amedeo Venza sembra essere informato sull’esistenza della Setta:

In riferimento alla rivelazione fatta da Adua la scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip volevo dirvi che purtroppo è tutto vero e si tratta di un argomento delicatissimo. La setta satanica è una cosa seria ragazzi e spero che si vada fino in fondo di questa storia perché io ero al corrente di molte cose che Adua non ha ancora detto come ad esempio il fatto che all’interno di questa setta c’era gente che è finita in ospedale o addirittura ha tentato il suicidio. Tante di queste storie assurde le ho sapute tempo fa da Donna Pamela.

Insomma sembra che tutti sapessero e nessuno avesse il coraggio di parlare. Ma chi sarà il carismatico leader satanico che ha portato molti Vip addirittura a tentare il suicidio?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip