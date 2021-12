Grande Fratello Vip, la rivelazione di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano: "Sapevo del tuo ingresso"

Gossip TV

Sophie Codegoni vuota il sacco al Gf Vip sull'ingresso di Alessandro Basciano.

Nuove confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, la bella Sophie Codegoni si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata sull'ingresso di Alessandro Basciano.

La verità di Sophie Codegoni

Cresce la complicità e l'attrazione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie e Alessandro. Come riportato da Fanpage, i due giovani concorrenti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, durante le feste di Natale si sono scambiati baci passionali e si sono aperti a confessioni segrete.

"Lo sapevo. Te lo giuro su mia madre, mi aveva detto: a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo.. te lo giuro su mia madre! Non sto scherzando" ha confessato la Codegoni a Basciano parlando del suo ingresso al Gf Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha esplicitamente fatto il suo nome, ma per molti il riferimento a Fabrizio Corona è abbastanza chiaro.

La confessione di Sophie ha provocato la reazione di Alessandro, che le ha prontamente tolto il microfono e sussurato qualcosa all'orecchio. Cosa le avrà detto? Non è da escludere, infatti, che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sia parte dei nomi previsti da Corona. A ogni modo, tra i due concorrenti del Gf Vip 6 è esploso un feeling molto forte.

