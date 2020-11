Grande Fratello Vip, la rivelazione di Signorini su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: "Non so quanto durerà la loro tregua"

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello Vip racconta dettagli inediti del rapporto tra i due influencer.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi starebbero fingendo nella Casa del Grande Fratello Vip un'amicizia che in realtà non esiste? A chiarire meglio il rapporto che lega i due giovani influencer ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini tramite una diretta Instagram di Casa Chi.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi stanno fingendo al Gf Vip? Parla Alfonso Signorini

Ospite dell'ultima diretta di Casa Chi, Signorini ha rivelato retroscena inediti riguardanti il rapporto tra Tommaso e Giulia. Secondo il conduttore del popolare reality show di Canale 5, la situazione tra i due concorrenti sarebbe molto diversa da quello che vogliono far vedere in tv: "Fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi i rapporti prima dell’ingresso di Giulia in Casa non erano certo distesi: non so se i due non si parlavano da uno o persino due anni, ma è così, non si parlavano da molto. Lui l’ha salutata abbracciandola, ma non so quanto durerà questa loro tregua".

Dichiarazioni che, in qualche modo, hanno confermato anche quelle di Chiara Biasi, che aveva affermato: "Avevano litigato e lui mi aveva detto che proprio la odiava, quindi sta fingendo". Non solo. Anche il settimanale diretto da Alfonso, la scorsa settimana, aveva avallato la tesi della Biasi: "In realtà Chi può rivelare che tra i due l’amicizia è vera sì, ma con qualche recente ruga. Nell’ultimo periodo infatti il rapporto tra loro si era raffreddato. In particolare modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è 'dimenticata' di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio. Vacanze separate e anche scelte di vita diverse".

Per non dimenticare, poi, le parole di Zorzi una volta che la Salemi ha fatto il suo ingresso al Gf Vip: "Giulia Salemi una donna che consideravo un’amica fino a pochi giorni fa, oggi devo far finta di essere amico suo per il bene della televisione e perché so che sua madre fa gli incantesimi". A guardarli da fuori, però, i due ragazzi sembrerebbero essere in buoni rapporti. Che, come dice il conduttore e giornalista, sia solo una finta tregua? Staremo a vedere!

