Grande Fratello Vip, la rivelazione di Nikita Pelizon sul suo fidanzato: "Ecco cosa mi ha detto prima di entrare nella Casa"

Nikita Pelizon spiazzata al Gf Vip da Signorini si lascia andare a una confessione sul suo fidanzato.

Colpo di scena in diretta al Grande Fratello Vip per Nikita Pelizon. L'amata concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5 è stata informata da Alfonso Signorini di una notizia riguardante il suo fidanzato. Una notizia davvero inaspettata che ha destabilizzato la diretta interessata.

I dubbi di Nikita Pelizon al Gf Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 17 ottobre 2022, è stata ricca di colpi di scena. Dopo aver assistito al duro confronto in diretta tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, che è stato attaccato e criticato anche dalla sua amica Ginevra Lamborghini, Alfonso Signorini ha rivelato a Nikita Pelizon di essere stato contattato dal suo fidanzato:

Volevo farti una rivelazione su una cosa che riguarda. Il tuo ragazzo mi ha scritto. Ha scritto proprio a me inviandomi un messaggio privato. Mi ha mandato un messaggio su Instagram ieri. Lui si è presentato come fidanzato. Mi ha detto che si sente molto legato a te. Io non gli ho ancora risposto. Perché volevo chiedere a te se poterlo fare, se poterlo invitare. Se ti fa piacere vederlo. Devi dirmelo te. Quindi se ti fa piacere rispondo e magari organizziamo anche un incontro. Prenditi il tuo tempo allora. Io allora non gli rispondo per adesso.

La rivelazione di Signorini al Gf Vip ha letteralmente spiazzato Nikita, che non è riuscita a nascondere il suo imbarazzo: "Fidanzato è una parola un po’ grande. Se voglio un incontro con lui qui dentro? Te lo posso dire giovedì? Non rispondergli fallo stare un po’ sulle spine". Ma non è finita qui. Finita la puntata, la gieffina si è lasciata andare a uno sfogo con Amaurys Perez, Attilio Romita e Giaele De Donà in cui ha rivelato:

Onestamente non capisco. Prima che io entrassi mi diceva che non voleva minimamente finire sui giornali o andare in televisione e adesso succede questo? Sì mi ha mandato un segnale e ok, però prima non voleva proprio apparire me l’ha detto.

