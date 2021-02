Grande Fratello Vip, la rivelazione di Dayane Mello su Giulia Salemi: "La davo per scontata, ma..."

Gossip TV

Dayane ripensa al suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip insieme a Giulia.

L'eliminazione di Giulia Salemi dalla Casa del Grande Fratello Vip sembra aver colpito Dayane Mello. La modella brasiliana, parlando con i suoi compagni di gioco, ha infatti rivelato di sentire fortemente la mancanza della fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Dayane Mello ripensa a Giulia Salemi al Gf Vip

Dayane è tornata a parlare di Giulia e del rapporto sincero che le unisce. Ricordiamo che, al Grande Fratello Vip, le due belle modelle hanno avuto un rapporto abbastanza travagliato. Durante la loro esperienza nella Casa di Cinecittà, infatti, ci sono stati periodi in cui si sono supportate e amate e altri in cui si sono rese protagoniste di accese discussioni.

Tuttavia, la Mello ha rivelato che l'eliminazione della Salemi le ha fatto capire molte cose: "La davo per scontata, ma ora che non c’è si sente e come la sua assenza in Casa…Non avrei mai pensato potesse darmi così tanta energia".

Leggi anche Simone Gianlorenzi critica il comportamento ambiguo di Dayane Mello

Dayane ha poi continuato rivelando di sentire fortemente la mancaza di Giulia, con la quale spera possa nascere una bellissima amicizia anche fuori dalla Casa del Gf Vip: "Mi manca tantissimo Giulia…non si apre a tutti, ma quando lo fa ti dà tanta energia…". L'ex gieffina la penserà come lei? Staremo a vedere che succederà una volta finito il reality show di Alfonso Signorini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.