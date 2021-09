Grande Fratello Vip, la rivelazione di Clarissa Selassié: "Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima"

Gossip TV

Clarissa rivela: "Sono uscita con un po’ di calciatori", la regia del Gf Vip censura tutto.

Confessioni inedite nella Casa del Grande Fratello Vip. Clarissa Selassié si è lasciata andare con Sophie Codegoni riguardo le sue passate relazioni sentimentali. Dichiarazioni private che sono state prontamente censurate dalla regia del programma.

La confessione di Clarissa Selassié e la reazione della regia del Gf Vip

Parlando con Sophie, Clarissa si è lasciata andare a una confessione inaspettata circa le sue precedenti relazioni. "Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve" ha rivelato la principessa suscitanto l'interesse di tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip.

La regia del Gf Vip ha subito cambiato inquadratura, ma ormai era troppo tardi. Come riportato da Biccy, la principessa Selassié ha poi continuato rivelando alla Codegoni che se mai dovesse essere interessata a un concorrente non si farebbe problemi: "Qui non mi sto nemmeno trattenendo. Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio. Tipo Samy è bello, mi piace, ma finisce lì".

"Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima" ha aggiunto Clarissa raccontando di essere stata fidanzata fino a poco tempo prima di entrare al Grande Fratello Vip "Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io".

