Grande Fratello Vip, la regia rimprovera i concorrenti: "È vietato", ecco cosa è successo nella Casa

I concorrenti del Grande Fratello Vip vengono nuovamente rimproverati dagli autori del programma.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ancora al centro delle polemiche. Nella giornata di ieri, i concorrenti si sono lasciati sfuggire dettagli relativi al loro pernottamento in albergo prima di entrare nella famosa Casa di Cinecittà facendo innervosire la produzione del reality show di Alfonso Signorini.

Censura al Gf Vip, la regia rimprovera i concorrenti

La regia del Grande Fratello Vip, ancora una volta, ha messo a tacere i concorrenti. I Vip non possono parlare di tutto nella Casa. È vietato, ad esempio, raccontare cosa è successo in albergo prima dell’ingresso nel reality show di Canale 5. E proprio di questo i ragazzi stavano parlando quando dalla regia un autore ha esordito con un richiamo stizzito: "Non interessa al pubblico sapere dell’albergo prima dell’ingresso qua dentro. Vi era stato detto: è vietato".

Un richiamo che ha spiazzato tutti i Vip, che hanno cercato di capire in cosa possono aver sbagliato e rimproverato la regia di aver avuto un atteggiamento troppo forte nei loro confronti. Anche Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, finiti nel cucurio, hanno sentito l’avvertimento e si sono chiesti cosa stesse succedendo dall’altra parte della Casa.

Sui social, però, l’episodio non è passato inosservato ai numerosi telespettatori della trasmissione. Se da una parte c'è chi ha ironizzato sull’accaduto, dall'altra c'è chi invece ha accusato il GF Vip di censura. In molti, infatti, non riescono a capire il perché la regia stia frenando i concorrenti. Cosa stava per venir fuori? Al momento non ci sono video e virgolettati, ma siamo sicuri che presto verrà fuori altro. Alfonso affronterà l'argomento nella prossima puntata?

