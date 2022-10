Grande Fratello Vip, la regia censura Attilio Romita: ecco cosa è successo

Gossip TV

Attilio Romita non ha pausa di svelare i meccanismi del Grande Fratello Vip e la regia corre ai ripari, censurando il giornalista.

Unico, vero, grande errore della settima edizione del Grande Fratello Vip è Attilio Romita, la sua totale incapacità di stare dentro al un reality show e la puntualità con la quale viene censurato dalla regia del programma di Canale 5. Ecco l’ultima pesante accusa che il giornalista ha rivolto alla redazione e che è stata immediatamente oscurata.

Grande Fratello Vip, Attilio Romita torna all’attacco e scatta la censura

Totalmente contrario alle dinamiche del reality show, forse per deformazione professionale forse perché in questa edizione si stanno toccando vette palesi di giochi sotto banco, Attilio Romita è un po’ l’eroe del Grande Fratello Vip. Il presentatore del Tg 1 non tiene minimamente in considerazione il fatto che, in quanto concorrente, dovrebbe tacere su alcuni lati del programma per renderlo più credibile possibile e continua a lanciare accuse pensati agli autori, parlando anche di Pamela Prati. Nelle ultime ore, Attilio è stato censurato in fretta e furia per aver parlare di come, secondo lui, avrebbero manipolato i video che parlano dello sfogo di Giaele De Donà sul suo matrimonio, per renderli più drammatici possibili a favore di copione.

“Il giorno dopo in trasmissione va in onda un pezzo sulle lacrime di Giaele. Un video in cui lei dice che non sa come fare se suo marito viene a sapere e vede qualcosa del genere. Vanno in onda pezzetto del nostro tête-à-tête e nessuno intorno per un lungo servizio. Loro lo mandano in onda, ma pur di non far apparire me che facevo le domande, mettevano il primo piano di Charlie con la maglietta a righe in piscina. La faccia tua, sua… e io non ci sono in quel colloquio. Ti devo dire qualche altra cosa? No. Li facevamo noi sti giochetti anche al telegiornale”.

Le accuse di Romita sono pesantissime: secondo il giornalista Alfonso Signorini ha volutamente tagliato il video del gieffino che parla con Giaele del suo matrimonio in modo del tutto nuovo rispetto a quanto mostrato in puntata. Le affermazioni di Attilio sono pesanti e la regia del Gf Vip stacca in fretta e furia, censurandolo.

Attilio che sputtana i meccanismi degli autori sulle clip che mandano in onda, lui ha deciso che oggi sarà il suo ultimo giorno in quella casa#gfvip

pic.twitter.com/C4tsiPjF23 — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) October 20, 2022

