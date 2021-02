Grande Fratello Vip: la proposta di matrimonio di Nello Sorrentino a Carlotta Dell'Isola e la gaffe in diretta di Signorini

Gossip TV

Carlotta riceve in diretta al Grande Fratello Vip la proposta di matrimonio dal fidanzato Nello.

A pochi minuti dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Carlotta Dell'Isola ha ricevuto un'emozionante sorpresa. Il suo fidanzato Nello Sorrentino, con il quale ha partecipato a Temptation Island, le ha fatto la tanto agognata proposta di matrimonio. A rovinare il momento romantico, però, ci ha pensato Alfonso Signorini.

Carlotta Dell'Isola riceve la proposta di matrimonio al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Carlotta ha perso al televoto contro Samantha De Grenet, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Prima di lasciare la famosa Casa di Cinecittà, però, la giovane romana ha ricevuto una bellissima sopresa da parte del fidanzato Nello. A rovinare un po' l'atmosfera ci ha pensato Signorini.

Carlotta per descrivere la personalità del futuro marito ha usato l'aggettivo "sborone", ovvero una persona che si mette sempre in mostra. Non conoscendo la parola, il conduttore del Gf Vip ha fatto una gaffe che ha fatto ridere tutto lo studio: Alfonso ha ripetuto il termine aggiungendo però una 'r'. Così mentre la gieffina parlava della sua storia d'amore con Nello, tutti ridevano di gusto tanto che quando la regia ha mostrato Signorini lui aveva un po' di saliva al lato destro della bocca.

Concluso questo siparietto, Carlotta ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio da Nello: "Dici che non ti faccio mai le sorprese e ora sono qui. Sei bellissima. Sai quanto ti amo. Sai che ti stimo. Voglio che sei la donna della mia vita. Adesso sto qui, davanti a tutti, davanti ad Alfonso, ti chiedo se mi vuoi sposare". "Si,si!" è stata la risposta della ragazza che si è detta felicissima della sorpresa. "Ho già preso la casa per andare a vivere io e te, ho pensato a tutto io", ha aggiunto visibilmente emozionato il ragazzo.

