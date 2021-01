Grande Fratello Vip, la promessa d'amore di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: "Fuori ci sarà un futuro per noi"

Gossip TV

Pierpaolo si sbilancia e fa un'importante promessa a Giulia dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

L'incontro al Grande Fratello Vip con il fratello Giulio, ha destabilizzato Pierpaolo Pretelli che si è detto deluso del comportamento della sua famiglia. Dopo aver parlato di quanto accaduto in puntata, il modello è tornato a pensare al suo futuro fuori la Casa facendo un'importante promessa d'amore a Giulia Salemi.

La dedica d'amore di Pierpaolo Pretelli al Gf Vip per la sua amata Giulia Salemi

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero tosta per Pierpaolo e Giulia. I due giovani concorrenti del reality show di Signorini hanno dovuto confrontarsi prima con il fratello di Pretelli e poi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello, che non hanno mai nascosto le loro perplessità sulla neo coppia.

Subito dopo la diretta del Gf Vip, la Salemi e Pretelli sono tornati a parlare dell'incontro avvenuto nella Glass Room con Giulio, il fratello del modello. "Quando l’ho visto, lui aveva capito che ero arrabbiato, lui è la mia vita, mi sento responsabile" ha confessato l'ex velino di Striscia la Notizia. "Ma non lo facevi parlare, lavoriamo su questo" ha invece affermato l'influencer cercando di rassicurarlo.

I due innamorati hanno poi parlato del quadro con la loro foto, ritrovando subito la spensieratezza. "Nemmeno alle elementari un messaggio così" ha esclamato Giulia provocando la reazione di Pierpaolo: "Me ne sono reso conto subito, infatti volevo aggiungere una cosa, se vuoi te la dico...Se mi verrà permesso ti cederò la possibilità della Finale come promessa che fuori da qui ci sarà un futuro per noi". Una vera e propria promessa d'amore che sembra aver cancellato ogni dubbio della ragazza.

