Grande Fratello Vip, la produzione del reality annuncia: "La regia 2 non sarà più disponibile", il comunicato ufficiale

Importante novità nella messa in onda della diretta, ecco cosa è successo.

È ufficiale! La quinta edizione del Grande Fratello Vip, da ora in poi, non sarà più fruibile durante la diretta h24 con la doppia regia. Una decisione presa dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini proprio a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

Dimezzata la diretta del Gf Vip, il comunicato ufficiale

La situazione di emergenza dovuta al Coronavirus inizia a condizionare anche i programmi televisivi, come è successo per il Grande Fratello Vip. Attraverso un comunicato ufficiale, la produzione del reality show di Canale 5 ha annunciato ai numerosi telespettatori e ai fan che, a causa di una dovuta riduzione di personale, ci sarà un taglio della regia: "La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente. #GFVIP Da oggi in poi, dunque, la visibilità dei vipponi in diretta 24 ore su 24 sarà piuttosto limitata, rispetto al solito".

La nota, non appena è stata diffusa sui vari canali social, ha scatenato una marea di commenti da parte degli spettatori. In tanti hanno invitato la produzione del Grande Fratello Vip a seguire più frequentemente le vicende dei vari concorrenti. Non è ancora chiaro se la sospensione della seconda Regia è definitiva oppure se il servizio sarà ripristinato nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Ricordiamo che, salvo colpi di scena, il Gf Vip di Signorini proseguirà almeno fino al prossimo febbraio 2021. Nella prossima puntata, che andrà in onda domani venerdì 6 novembre 2020 su Canale 5, ci saranno due nuovi attesissimi ingressi. Stiamo parlando dei due ex gieffini Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

