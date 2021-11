Grande Fratello Vip, la prima Moglie di Alex Belli: ''Non siamo ancora divorziati, nessun matrimonio con Delia''

Gossip TV

Katarina Raniakova smaschera Alex Belli e Delia Duran, confermando che l’attore e la showgirl non sono legalmente sposati.

Alex Belli e Soleil Sorge stanno creando non poche polemiche tra i fan del Grande Fratello Vip, confusi dall’improvviso feeling tra i due che si professano sentimentalmente impegnati con terze persone. Dopo le indiscrezioni lanciate da Mila Suarez sul matrimonio tra l’attore e Delia Duran, che non sarebbe una vera unione legale, arriva la conferma della prima moglie Katarina Raniakova, che dichiara di non essere legalmente divorziata da Alex. Ecco la bomba lanciata da Katarina.

Grande Fratello Vip, Alex Belli ancora legalmente sposato con Katarina Raniakova

Il percorso di Alex Belli nella sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziato nel migliore dei modi, con l’approvazione del pubblico che ha visto nell’attore una serie di valori molto forti ed è rimasto affascinato dalla forte amicizia nata con Manuel Bortuzzo. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato e Alex ha iniziato a discutere con diversi concorrenti, fino ad arrivare alla lite furibonda con Aldo Montano che per poco non è finita in rissa. Dopo aver ricevuto miriadi di insulti da parte del popolo del web, che si è schierato in modo compatto dalla parte del campione olimpionico, Alex ha commesso un grave scivolone ironizzando sulla disabilità di Bortuzzo. E mentre il padre dello sportivo tuona contro Belli, la vita sentimentale del gieffino finisce sotto la lente di ingrandimento.

Alex, professatosi innamorato della moglie Delia Duran, ha intrecciato un rapporto speciale con Soleil Sorge, che sembra strizzare l’occhio al flirt più che alla disinteressata amicizia. Alex ha confessato le sue paure, ma ha deciso di rimanere al fianco della bionda influencer, ignorando le proteste della moglie Delia Duran. Poi il colpo di scena: l’ex compagna Mila Suarez ha fatto sapere che Alex e Delia non sono realmente sposati. La showgirl marocchina ha rivelato che le nozze tra i due non sono legali, e che tutto quello che vediamo sarebbe stato organizzato per fare gossip. A poche ore di distanza dalla rivelazione di Mila, arriva la conferma di Katarina Raniakova ovvero la prima moglie dell’attore.

“Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque”, ha scritto la donna a Deianira Marzano, sostenendo la versione dei fatti della Suarez. Insomma, la situazione si fa sempre più complicata ed è chiaro che qualcuno stia mentendo: Signorini indagherà?

