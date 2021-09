Grande Fratello Vip, la prima foto ufficiale del cast della sesta edizione

Gossip TV

Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la prima foto della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manca una settimana esatta al debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la prima foto ufficiale con l'intero cast pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Ecco i 22 concorrenti che formeranno il cast della sesta edizione del reality show di Canale 5: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda per ben 13 settimane, per un totale di 21 puntate. L'allungamento del programma o la chiusura anticipata del programma, ovviamente, dipenderà dagli ascolti. Anche quest’anno ci sarà il doppio appuntamento settimanale di lunedì e venerdì, ma non per tutte e 13 le settimane, ma solo per 8. Nelle altre 5 settimane, di venerdì sera, andranno in onda degli speciali.

Il reality show sarà condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini con Adriana Volpe Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.