Grande Fratello Vip: "La nuova edizione potrebbe durare anche otto o dieci mesi", l'indiscrezione

Arrivano nuove indiscrezioni sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe partire il prossimo settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Al timone Alfonso Signorini insieme alle sue due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Le ultime indiscrezioni sulla durata del Gf Vip 6

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, sono arrivate nuove indiscrezioni riguardanti la durata del reality show di Signorini. Stando a quanto riportato da Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il programma potrebbe durare quasi un anno: "Si parla di una edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi. Questa volta potrebbe durare fino a maggio 2022".

Ricordiamo che Mediaset, al momento, ha deciso che il Grande Fratello Vip andrà in onda per ben 13 settimane, per un totale di 21 puntate. L'allungamento del programma o la chiusura anticipata del programma, ovviamente, dipenderà dagli ascolti.

Intanto, la nuova opinionista Sonia Bruganelli ha condiviso sui social una foto con Signorini e, in aggiunta, una domanda che, forse, sottolinea la sua preoccupazione in merito alla durata del Gf Vip: "Più che altro: quanto dura?".

