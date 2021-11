Grande Fratello Vip, la moglie di Aldo Montano su Soleil Sorge: "Recita e si sente molto dea"

Gossip TV

Olga Plachina, la moglie dello schermidore contro l'ex corteggiatrice.

Olga Plachina, la moglie dello schermidore Aldo Montano, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, è stata è stata ospite nell'ultimo appuntamento con Casa Chi condotto da Rosalinda Cannavò. La modella russa, ha confessato di non essere particolarmente gelosa di Aldo anche e soprattutto perché il grande campione italiano è innamoratissimo di lei e non perde occasione per ribadirlo ai suoi compagni d'avventura.

Su Alex Belli, che di recente ha avuto un scontro durissimo con Aldo, Olga è sicura che non ci sarà lo stesso rapporto di prima e che abbia accettato di fare pare soprattutto per quieto vivere. E' stato lo stesso campione olimpionico a dire di non riuscire a superare facilmente una delusione. Sull'amicizia di Aldo con Manuel, Olga ha dichiarato: "Per me è una roba stranissima. Io vedo che Manuel è un ragazzo giovane ma molto intelligente, non lo so. Forse a lui fa comodo stare con Alex, ma tra di loro non vedo amicizia. A me sembra che tutti vedano che persona è veramente Alex, è un attore con tutti lì dentro. Un po’ anche con sua moglie". Una frecciatina all'ex attore di Centovetrine e non solo. Alla moglie di Montano non convince nemmeno Soleil Sorge: "Forse è anche reale, si sente molto dea, è sempre lontano dalla terra, è sulla luna. Sta prima in tutto. Non so se fa finta di essere molto forte e prepotente o è davvero così. Per ora non l’ho capito, se devo essere sincera". Olga è sicura inoltre che la Sorge stia recitando una parte.

