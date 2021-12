Grande Fratello Vip, la mamma di Soleil Sorge: "Alex è un bugiardo, Alessandro? È a caccia della prima che gli capita"

Gossip TV

Wendy Kay torna all'attacco contro Alex Belli e vuota il sacco sul nuovo arrivato Alessandro Basciano.

Soleil Sorge continua a stare al centro di tutte le dinamiche del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà ci ha pensato la mamma Wendy Kay che, intervistata da Chi, è tornata all'attacco contro Alex Belli e rotto il silenzio anche sull'avvicinamento di Alessandro Basciano alla figlia.

La mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli e Alessandro Basciano

Soleil è tra le concorrenti più amate e discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Oltre ad aver attirato l'attenzione per il suo rapporto con Alex, la bella influncer si è resa protagonista di numerose e accese discussioni con gli altri Vipponi. "Mi preoccupo quando vedo che ce l’hanno tutti con lei, non dormo la notte. [...] Lei è una giostra di emozioni, non riesco a capirla, è tutta la vita che soffre. Perché non si mostra così? Perché, da quando ha iniziato a lavorare nello spettacolo, l’hanno trattata sempre male, ha ricevuto varie batoste e ha paura di mostrare la sua emotività" ha confessato la mamma dell'influencer al settimanale Chi.

A proposito del comportamento assunto da Alex nei confronti di Soleil, Wendy ha dichiarato: "All’inizio ero molto confusa perché lui continuava a parlare di quanto si amassero, ma questo grande amore io non lo vedevo, non vedevo lo stesso trasporto negli occhi di Soleil. Poi, quando è entrata Delia, mi è stato tutto chiaro: era la trama del film. [...] Alex si sarebbe fatto una storia con chiunque, ha scelto Soleil perché era la più forte, altrimenti l’avrebbe fatta con Sophie. [...] Lui è innamorato di sé e della storia che racconta, è talmente bugiardo che ha creduto a se stesso. Soleil doveva allontanare Alex subito, appena è iniziato questo teatrino".

La mamma della Sorge ha colto l'occasione per dire la sua anche sul nuovo concorrente del Gf Vip, Alessandro: "Ho già visto che Alessandro è a caccia della prima che gli capita. Spero che mia figlia lo capisca".

