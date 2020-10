Gossip TV

Continuano i scivoloni della Contessa De Blanck nella Casa del Grande Fratello Vip.

Patrizia De Blanck si è lasciata andare ancora un'esternazione davvero poco carina e fuori luogo nei confronti di Tommazo Zorzi. Un comportamento, quello assunto dalla Contessa nella Casa, che ha stancato i telespettatori del Grande Fratello Vip che chiedono a gran voce la sua squalifica.

Patrizia De Blanck offende Tommaso Zorzi, il web chiede la squalifica dal Gf Vip

Tutto è iniziato ieri pomeriggio quando Patrizia, innervosita dal caos creatosi per un gioco proposto dagli autori del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad un’esternazione pesante contro Tommaso. Il gioco consisteva nell’ignorare il malcapitato che indossava un capello da strega che diventava di diritto il fantasma.

Arrivato il turno di Zorzi di indossare il cappello, il ragazzo ha iniziato a chiedere ad alta voce cosa avrebbe potuto fare per liberarsi da quel ruolo provocando la reazione della De Blanck, la quale ha risposto: "Sparati". Dichiarazione che ha letteralmente sconvolto il diretto interessato e che ha portato la Contessa a giustificarsi e chiedere scusa per il suo comportamento.

Leggi anche Confronto tra Francesco Oppini e Dayane Mello

Ma non è finita qui perché Patrizia, poco dopo il confronto con Tommaso, ha raggiunto Stefania Orlando per sfogarsi con lei. La Contessa si è detta stanca del giovane influencer milanese e del suo atteggiamento: "Hai rotto il ca**o. Già sono inc******a nera per la storia della stanza, tu capisci con tutta sta roba? Se sparasse così almeno smette di rompere i coglioni". Non è la prima volta che la De Blanck si rivolge in questi termini a Zorzi. Alfonso Signorini deciderà di prendere provvedimenti? Intanto il web continua a chiedere a gran voce la squalifica della Contessa: "È una vergogna", "Cosa aspettate a mandarla fuori?". E ancora: "Basta, è dall'inizio che chiediamo la squalifica".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.