Grande Fratello Vip: "La finale del Gf Vip sarà posticipata di due settimane", lo scherzo a Tommaso Zorzi (VIDEO)

Il Grande Fratello Vip organizza uno scherzo ai danni di Tommaso, con complici i suoi compagni di gioco.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha organizzato uno scherzo ai danni di Tommaso Zorzi. Il conduttore ha fatto credere al giovane influencer milanese che la produzione avesse deciso di allungare il reality show fino al prossimo 15 marzo 2021.

Il Gf Vip è prolungato, Tommaso Zorzi vittima di un crudele scherzo di Signorini

Dopo lo scherzo del finto topo che ha fatto scappare Alfonso dallo studio del Grande Fratello Vip, lo stesso conduttore si è "vendicato" con il povero Tommaso. Con la complicità degli altri concorrenti ancora in gioco, Signorini ha organizzato un crudele scherzo ai danni dell'influencer improvvisando l'ennesimo annuncio dovuto agli ottimi ascolti della trasmissione.

Signorini si è prima organizzato con i Vipponi e poi, dopo aver fatto rientrare Zorzi dal confessionale, ha comunicato il finto annuncio: "Devo darvi una notizia che ha spiazzato anche me. Questa edizione del GF, grazie al suo successo, si prolunga ancora un po'. La finale sarà posticipata di due settimane e sarà il 15 marzo. Stasera dovrete darmi delle risposte: o dentro o fuori".

La finta notizia ha avuto l'effetto sperato. Tommaso, visibilmente sconvolto, ha infatti annunciato la sua decisione di voler abbandonare il Gf Vip: "Io sono arrivato. Me ne vado. Ho dato l'anima e ho sempre accettato il prolungamento ma stavolta no. Devo tararmi in base a quello che posso ancora dare, sono onesto". "Me ne frego della tua onestà, perché questo è uno scherzo!" ha sbottato Alfonso, tra le risate di tutti i presenti.

