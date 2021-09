Grande Fratello Vip, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge: "Hai detto delle cose gravissime"

Gossip TV

Greta entra nella Casa del Gf Vip per un confronto prima con Soleil e poi con Gianmaria.

Non c'è pace per Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, nella famosa Casa di Cinecittà è entrata Greta Giulia Mastroianni, la fidanzata dell'imprenditore napoletano, che ha voluto confrontarsi prima con l'influencer e poi con il suo amato.

Scontro al Gf Vip tra Soleil, Gianmaria e Greta

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 27 settembre 2021, abbiamo assistito al confronto tra Soleil, Gianmaria e Greta, entrata nella Casa per difendere il suo compagno dalle pesanti accuse mosse dall'influencer: "Devi ridimensionare quello che hai detto a Gianmaria perché hai detto delle cose gravissime. Se lo definisci uno stalker poi non ci dormi insieme".

"Manchi di rispetto a lui e alla sua famiglia. Sei stata 9 mesi con lui, manchi di rispetto anche a coloro che hanno subito veramente determinate cose visto che parli tanto di stalking.Tu poi sei libera di fare quello che vuoi" ha aggiunto la fidanzata di Gianmaria per poi lanciare una dura frecciata a Soleil "Impara anche a recitare, perché quando fingi di piangere senza lacrime…". "Mi auguro per voi che possiate avere la vostra relazione e sono felice per te e per lui, mi auguro che tu come donna non viva i momenti che ho vissuto io. Per me non abbiamo null'altro da dirci, è una persona che non conosco e questo confronto non ha senso" ha prontamente replicato la Sorge chiudendo così il confronto.

Signorini ha poi dato la possibilità a Greta di incontrare anche Gianmaria: "Hai un attimo perso la testa, ho visto delle provocazioni un po' oltre nei confronti di Soleil, mi avevi garantito che lei non ti avrebbe fatto effetto". Anche in questo caso è arrivata Soleil che non ha perso occasione di stuzzicare e provocare la coppia. "Ti chiedo di farti conoscere per la persona che sei, datti forza, emergi per la persona che sei, sei bravo, sei fantastico, io ho conosciuto un'altra persona e non quella che c'è qua dentro. Se vorrà stare con me, mi dovrà dimostrare delle cose" ha concluso Greta incitando Gianmaria a farsi conoscere per quello che è realmente.

