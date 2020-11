Grande Fratello Vip: la fidanzata di Enock Barwuah rompe il silenzio e replica alle accuse di Selvaggia Roma

Gossip TV

Dopo i rumors sull'infedeltà di Enock, parla la fidanzata Giorgia che racconta tutta la sua verità.

L'arrivo di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip ha completamente stravolto gli equilibri nella Casa. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha confessato di aver avuto un flirt sia con Pierpaolo Pretelli che con Enock Barwuah, parlando di tempistiche che hanno fatto supporre una presunta infedeltà di quest'ultimo nei confronti della fidanzata Giorgia Migliorati Novello.

Giorgia Novello rompe il silenzio sul presunto tradimento di Enock Barwuah

Enock ha tradito Giorgia con Selvaggia? Intervstata dal settimanale Chi, la fidanzata del fratello di Mario Balotelli ha finalmente deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità: "Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero sua amica: lui con me si confidava e i parlava un po’ di tutto! Un giorno la Roma è stata argomento dei nostri discorsi. Quindi sì: lo confermo, sapevo che loro due si conoscevano e che si sono scambiati dei messaggi. [...] C’è stato uno scambio di messaggi ancor prima che io e lui decidessimo di iniziare di iniziare una relazione. A ogni modo il passato di Enock non può e non potrà mai incidere sulla nostra relazione".

Giorgia ha continuato poi spiegando anche come mai la reazione di Enock si sia limitata alla smentita del bacio con Selvaggia, senza però voler scendere nei dettagli: "Enock è una persona estremamente buona che non metterebbe mai di mezzo altre persone. Non vuole sparlare di nessuno e nemmeno della Roma, sebbene ne avrebbe il pieno diritto, viste le accuse da lei fatte! Ci sono stati dei messaggi e una serata passata in compagnia: quelli sì, e ne ero al corrente. Il bacio invece no. Quello non c’è stato e tantomeno l’invito in hotel da parte di Enock! Io so che il suo modo di fare è privo di malizia. Quest’estate Enock si trovava nella capitale con degli amici, la sera sono andati a ballare e al loro tavolo si è aggiunta la Roma con altri amici. Enock quella sera è stato malissimo, è rimasto comunque al tavolo sino a fine serata e poi è andato in hotel. Mi ha chiamata la mattina seguente raccontami della serata e ricordo bene che mi disse della presenza anche di questa ragazza che si era diciamo ‘intrufolata’ al loro tavolo".

La fidanzata di Enock ha anche rivelato al magazine di Signorini di aver previsto, già prima dell’ingresso della Roma, la possibilità che lei potesse puntare su questo pettegolezzo: "Scusa, Selvaggia chi? Scherzi a parte, da donna le consiglierei di mettersi in luce per le sue doti e qualità, di raggiungere l’obiettivo solo con le sue forze, e di dimostrare di essere una bella persona".

