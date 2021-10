Grande Fratello Vip: la fidanzata di Amedeo Goria pronta alle Nozze, poi spunta la foto con l’Amante!

Gossip TV

Vera Miales, giovane fidanzata di Amedeo Goria, si dice pronta a sposare il giornalista sportivo ma qualcosa non torna.

Vera Miales, modella e giovanissima fidanzata di Amedeo Goria, ha le idee chiare sul futuro con il giornalista sportivo dopo la fine del Grande Fratello Vip. Tra gravidanza, ancora non confermata, e progetti di matrimonio, arrivano alcune segnalazioni bollenti sul conto della donna che avrebbe una relazione segreta, alle spalle dell’ignaro Amedeo.

GF Vip, Vera Miales sta mentendo? Dubbi sulla fidanzata di Goria

Il percorso di Amedeo Goria nella sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziato in un mare di polemiche, nate a seguito degli approcci poco ortodossi che il giornalista ha riservato ad Ainett Stephens. Superate le critiche e recuperato il rapporto con la gieffina, Goria si è eclissato diventando un osservatore attento, ma pur sempre marginale e rischiando di lasciare la Casa al televoto settimanale. Nel frattempo, la giovane fidanzata Vera Miales non ha mai smesso di sostenere Amedeo, certa che Ainett stesse sfruttando la popolarità del suo compagno per emergere a Cinecittà. Insomma, la modella si mostra sinceramente innamorata e coinvolto da questa relazione, anche se l’incredibile differenza d’età ha fatto sorgere dubbi a molti spettatori.

Dopo essere stata paparazzata con il pancione in bella vista, Vera è tornata al centro dei pettegolezzi a causa delle ultime parole rivolte ad Amedeo sui social. “Caro Amedeo, polpettino mio mi manchi tanto e sono orgogliosa di come ti stai comportando al GF. Ti scrivo simbolicamente, anche se sei nella casa, per darti una notizia bellissima: finalmente ho ottenuto la cittadinanza italiana […] non voglio perderti mai, ti aspetto fuori il più tardi possibile ma con tante belle novità. Tua futura moglie se lo meriterai […] Se vinci il Gf Vip ti sposo”, queste le stories che Vera Miales ha pubblicato poche ore fa su Instagram. Una sequela di confessioni intime che, come tali, avrebbero potuto rimanere gelosamente segrete invece che pubbliche, soprattutto alla luce delle ultime segnalazioni sul conto della modella.

La nota blogger Deianira Marzano, infatti, ha riportato le parole di una fan che frequenta gli stessi locali della Miales, e si dice certa che lei non sia incinta. Inoltre, sono apparse foto della modella in compagnia di un giovane e misterioso uomo, con il quale si è mostrata in atteggiamenti decisamente intimi. Insomma, Vera non solo non aspetterebbe un figlio da Goria ma, approfittando della permanenza del giornalista al GF Vip, lo tradirebbe anche! Come reagirà Goria allo scoop?

