Grande Fratello Vip, la dedica d'amore di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta: "Mesi difficili senza di te, ma..."

Natalia si lascia andare a una dolce dedica d'amore per Andrea dopo la finale del Grande Fratello Vip.

La storia d'amore, messa a dura prova nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni prosegue a gonfie vele. Proprio nelle ultime ore, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato sui social una bellissima dedica d'amore per il suo amato "Croccantino".

La romantica dedica d'amore di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta dopo il Gf Vip

Andrea è stata la vera scoperta della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Se inizialmente era risultato timido e impacciato nell'affrontare le dinamiche del gioco, con il passare dei mesi si è rivelato una delle personalità più travolgenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Terminata la sua lunga avventura nella Casa del Gf Vip, Zelletta è tornato dalla sua amata Natalia che, nelle ultime ore, gli ha fatto una dedica davvero romantica sui social: "Non esistono parole per spiegare le emozioni che ho provato ad abbracciarti nuovamente dopo tanto tempo. Quelle braccia grandi che mi fanno sentire a casa, quel tuo profumo che sa di buono e quel tuo sguardo che ancora mi fa arrossire e mi fa brillare gli occhi".

"Questi mesi senza di te sono stati difficili ma tutto è svanito nell'istante in cui i nostri occhi si sono incrociati. Ti amo" ha concluso il post la Paragoni facendo riferimento alle varie notizie circolate in questi ultimi mesi sulla loro storia. Inevitabile la risposta di Zelletta che ha scritto: "Amore mio qui non sei croccantina ma devo ammettere che sei piccantina. I LOVE YOU".

