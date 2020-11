Grande Fratello Vip, la dedica d'amore di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta: "Mi manchi così tanto che..."

Gossip TV

Andrea continua il suo percorso al Grande Fratello Vip mentre Natalia gli dedica parole d'amore sui social.

Natalia Paragoni inizia a sentire la mancanza del suo amato Andrea Zelletta, recluso nella Casa del Grande Fratello Vip. Per la prima volta, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di aprirsi con i suoi numerosi fan e mostrare il suo lato più nostalgico, più fragile.

Natalia Paragoni si sbilancia su Andrea Zelletta

Natalia e Andrea sono divisi da quasi due mesi. La bella modella valtellinese non si è esposta molto durante il percorso del ragazzo al Grande Fratello Vip facendo insospettire il pubblico di Canale 5. Con molta probabilità, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di rispettare i propri spazi, anche se lei è sempre intervenuta quando c’era da difendere il suo fidanzato.

Ieri sera, però, la bella Paragoni ha deciso di aprire il suo cuore con i fan e mostrargli il suo lato più debole. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha pubblicato una foto su Instagram in cui annusa una felpa di Zelletta e scritto un lungo messaggio d'amore in cui ha descritto la sua mancanza: "Mi manchi, mi manchi così tanto che in questo momento vorrei solo un tuo abbraccio per sentirmi al sicuro, protetta e felice. Tante volte penso ma non è andato in guerra perché piangi? [...] Perché anche se sono passati due mesi o poco più, mi sembra un'infinità di tempo, non sentire il suo odore e non toccare la sua pelle mi rende così triste".

Leggi anche La sorella di Stefano Bettarini contro la produzione del Gf Vip

Natalia ha poi continuato con un riflessione: è consapevole che sono passati solo pochi mesi ma a lei sembrano un'infinità. "Sarò patetica o una frignona ma io sono questo e l'amore che provo per Andrea non si può descrivere. Eternamente mio, eternamente tuo, eternamente nostro" ha affermanto la fidanzata di Andrea che ci ha tenuto a sottolineare che non si è mai mostrata così fragile sui social. Alfonso Signorini mostrerà a Zelletta il dolce messaggio della sua amata? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.