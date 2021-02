Grande Fratello Vip, la decisione finale di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sull'abbandono (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando prendono una decisione finale sulla loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono mostrati piuttosto insofferenti alla notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip. I due gieffini hanno seriamente pensato di abbandonare la Casa prima del tempo, annunciando la loro decisione in Puntata. Dopo aver riflettuto a fondo sul da farsi, Tommaso e Stefania sono giunti ad una decisone definitiva sul futuro nel reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando prendono una decisione sull'abbandono

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha battuto ogni record, diventando la più longeva nella storia del programma. Per chi, come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, è in Casa sin dai primi giorni di reclusione l’atmosfera diventa sempre più pesante. Più volte, Tommaso e Stefania hanno ipotizzando di lasciare il reality show di Canale5 poiché troppo provati dalla lunga permanenza a Cinecittà. I due gieffini sembravano realmente sul punto di annunciare l’abbandono dopo l’ultimo prolungamento, che fa slittare la Finale a marzo 2021.

Nel frattempo, Zorzi ha chiuso con Giulia Salemi poiché molto deluso dalla strategia dell’influencer italo-persiana, che accusa di millantare un’amicizia inesistente per giustificare le sue scelte nel gioco. Stefania, invece, inizia a nutrire dubbi sulla sincerità di Maria Teresa Ruta, che sembra essere sempre troppo concentrata sulla vittoria, tanto da volerla raggiungere assumendo il ruolo di ‘vittima’ che non le appartiene. Dopo tanto riflettere, i Zorzando sono giunti ad una conclusione finale sul futuro al Gf Vip.

“Io una decisione l’ho presa, l’ho detto a Tommaso…Vado via quando il pubblico decide che devo andare via. Si può deludere chiunque, anche sé stessi, ma non il pubblico. Quando decide io vado a casa […] Sono 28 giorni, dove arrivo arrivo e questa è la decisione ufficiale”, ha confessato la Orlando. L’influencer milanese si è detto d’accordo, aggiungendo di sperare che il pubblico comprenda il momento difficile che sta attraversando.

