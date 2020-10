Gossip TV

La modella emoziona tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip con la storia sulla sua difficile infanzia.

Dayane Mello emoziona tutti al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, nel corso dell'ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini, si è lasciata andare ai ricordi parlando di un'infanzia dolorosa. Una confessione che ha spiazzato tutti i concorrenti che non sono riusciti a trattenere le lacrime.

Dayane Mello racconta il suo passato al Gf Vip

Momento particolarmente toccante al Grande Fratello Vip per Dayane, che si è aperta raccontando le immense difficoltà della sua infanzia vissuta in Brasile. "Eravamo in dieci nella stessa casa, abbiamo vissuto nella povertà assoluta. Ero piena di pidocchi, tutta sporca e molto magra. Mia mamma faceva la prostituta e tornava ogni settimana con un uomo diverso a portarci da mangiare, poi spariva" ha raccontato la modella.

Una situazione veramente drammatica dalla quale è uscita grazie all'intervento del padre, che l'ha portata via: "Io e Giuliano abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio papà è venuto a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. [...] Quello che mi manca oggi è la stabilità mentale. Tutto quello che ho dentro non lo posso buttare fuori perché devo essere più forte. Mio fratello ha rinunciato a tutto per stare con me".

Le parole della Mello hanno letteralmente sconvolto Signorini che le ha domandato che tipo di rapporto c'è oggi con la madre. E qui è arrivata una nuova confessione inaspettata: "Mia madre ha lo stesso uomo da trent’anni […] Ma quell’uomo mi ha picchiato quando sono stata con lei due giorni e da lì non l’ho mai più visto. Stava picchiando una sorella, poi ha picchiato mia mamma e quando ho cercato di separarli mi ha dato una botta in faccia ho chiamato mio papà e da lì mi ha detto che non sarei mai più andata lì. Il nostro rapporto è finito. Due anni fa mi ha cercata perché vuole conoscere Sofia e gliela farò conoscere".

