Grande Fratello Vip, la confessione di Rosalinda Cannavò: "Andrea Zenga è molto carino" (VIDEO)

Rosalinda si sbilancia con Andrea al Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò si è sbilanciata con Andrea Zenga. La giovane attrice, colpita dalla maturità del ragazzo nell'affrontare la situazione con il padre Walter e il fratello Nicolò, gli ha lasciato un messaggio sotto il cuscino per congratularsi e motivarlo a continuare il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip con serenità.

Rosalinda Cannavò sempre più vicina ad Andrea Zenga al Gf Vip

Parlando con Samantha De Grenet, Rosalinda è tornata a parlare di Andrea ammettendo una certa timidezza nell'affrontarlo. "Siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Lui è molto simile a me: abbiamo la stessa timidezza, la stessa delicatezza" ha dichiarato l'attrice confidando alla sua amica di avere scritto un bigliettino al ragazzo: "Mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione. Sei un uomo con valori molto rari da trovare oggi. Continua così, lo dimostri ogni giorno".

Dopo aver ascoltato i consigli della De Grenet, la Cannavò ha rivelato che molto spesso lei non riesce a sostenere lo sguardo di Zenga perché c'è qualcosa che li blocca. Nonostante questo, l'attrice ci ha tenuto a ribadire che si è trattato di un gesto innocente. Che stia nascendo qualcosa tra i due giovani concorrenti del Gf Vip?

Il gesto della Cannavò ha spiazzato Zenga, che ne ha parlato con Andrea Zelletta. "C'è un rapporto bellissimo fra me e Rosalinda ma un biglietto così non me lo ha mai scritto" ha affermato l'ex tronista di Uomini e Donne mentre il figlio di Walter Zenga ha confessato: "Infatti, è stato molto carino... ma sono in difficoltà, non mi permetterei mai...".

