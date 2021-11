Grande Fratello Vip, la confessione di Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié: "Lei ha marciato su quella cosa"

Gossip TV

Manuel torna a parlare del suo rapporto con Lulù.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera lunedì 29 novembre 2021 su Canale 5. Al televoto Soleil Sorge, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Clarissa e Lulù Selassiè. Chi lascerà la Casa di Cinecittà?

La verità di Manuel Bortuzzo

Mancano poche ore alla nuova diretta del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Manuel Bortuzzo è tornato a parlare del suo rapporto con Lulù. "Le coppie che si possono creare qui si perdono la bellezza di vivere una cosa forte di una persona e poi viverne la mancanza" ha dichiarato il giovane nuotatore provocando la reazione di Davide Silvestri "Neanche da single io qui dentro avrei fatto nulla".

Interpellato da Patrizia Pellegrino sulla storia nata al Gf Vi con Lulù, Manuel ha confessato: "In realtà è nato tutto così, ci siamo avvicinati. Non era niente inizialmente, era semplicemente uno scambio di affetto. Poi è stato montato come una cosa più grande di quella che era. Lei ha marciato su quella cosa ed è andata molto veloce".

Leggi anche Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Aldo Montano contro le principesse Selassié

Bortuzzo ha poi continuato rivelando di essersi trovato in difficoltà con la Selassié: "Mi son trovato in difficoltà perché avevo da una parte una persona che mi diceva già cose importanti. Poi uno ci prova, si lascia andare all'attrazione fisica poi però quando capisci che non ti prendi di testa basta". Come reagirà Lulù? Alfonso Signorini mostrerà questo filmato nella prossima puntata?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.