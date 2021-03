Grande Fratello Vip, la confessione di Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli: "È stato il primo a farmi sentire donna"

Gossip TV

Giulia racconta come prosegue la sua storia d'amore con Pierpaolo dopo il Grande Fratello Vip.

La storia d'amore nata al Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a gonfie vele. Ospite a Casa Chi, la bella influencer italo-persiana è tornata a parlare della sua esperienza nella famosa Casa di Cinecittà caratterizzata dalla presenza dell'ex velino di Striscia la Notizia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli inseparabili dopo il Gf Vip

Il percorso intrapreso da Giulia nella Casa del Grande Fratello Vip è stato davvero intenso. La bella influencer si è spesso resa protagonista di accese discussioni, ma ha anche trovato il suo grande amore Pierpaolo: "Senza telecamere va benissimo. Molto bene, facevamo un countdown infinito in casa. Non terminava mai, non sembra quasi reale viversi nella realtà. Ho detto che lui è stato il primo uomo a farmi sentire donna. Il perché? Siamo in fascia protetta, sono le 18.10. In senso metafisico, platonico, mentale ma anche fisico. Per un’insicura cronica come me avere un uomo come lui che mi fa sentire migliore e la unica mi fa sentire speciale è importante".

La Salemi ha poi continuato rivelando: "Ero entrata promettendomi no love story. Paradossalmente la cosa più giusta che posso aver fatto è stato aprire il mio cuore e innamorarmi di Pier. Mai come adesso posso dire di avere al mio fianco un uomo che ha le caratteristiche che ho sempre desiderato. Ho sempre attirato persone diverse da me. Quello che mi ha fatto sbandare più di tutto è il fatto che io rido tanto con lui. Per una persona come me ipersolare che butta tutto in caciara, modo mio di affrontare la vita, è fondamentale. Mi sveglio col sorriso, tutti mi dicono che ho un’altra luce negli occhi e non è l’illuminante giuro. È proprio un tassello che mi mancava".

"Gli astri prima non combaciavano" ha aggiunto l'ex concorrente della quinta edizione del Gf Vip "A volte vuoi forzare delle cose che si vede che non sono destinate a durare. Tutto quello che ci succede avviene per un motivo. Dobbiamo farci trascinare da questo girone che è la nostra vita. Ogni cosa a suo tempo poi trova il suo incastro. Evidentemente questo era il mio momento".

