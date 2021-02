Grande Fratello Vip, la confessione della madre di Andrea Zenga sul rapporto nato tra il figlio e Rosalinda Cannavò

Gossip TV

Roberta Termali commenta l'amicizia speciale nata al Grande Fratello Vip tra Andrea e Rosalinda.

Il legame nato al Grande Fratello Vip tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha attirato l'attenzione sia dei concorrenti sia dei telespettatori, che sperano di vedere nascere una nuova coppia nella Casa. Un avvicinamento sospetto che è stato commentato anche dalla madre del ragazzo, Roberta Termali.

Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sta nascendo qualcosa? Parla Roberta Termali

Intervistata da Annie Mazzola e Awed, Roberta ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla vicinanza tra il figlio Andrea e Rosalinda. Tutto è iniziato quando la giovane attrice ha mandato un tenero biglietto al ragazzo per congratularsi con lui della bella persona che ha dimostrato di essere in più occasioni. Il figlio di Walter Zenga, dal canto suo, non ha disdegnato le attenzioni della Cannavo, anzi ha ammesso che lei si avvicina al suo tipo ideale.

"Sono due ragazzi molto timidi, lei non aveva il coraggio di dirgli le cose a voce, e ha trovato il modo più facile, quello di scrivere. E’ stata una cosa molto carina che lui però non ha apprezzato subito" ha dichiarato la mamma di Zenga parlando dell'avvicinamento tra i due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip "Comunque non credo ci sia niente di più, Andrea per come lo conosco non si permetterebbe mai, lei è fidanzata da tanti anni. E’ stata una cosa carina tra due ragazzi carini e timidi".

"Io non faccio retorica ma le ragazze che i miei quattro figli maschi sceglieranno e porteranno a casa saranno ragazze che hanno dei valori, quelli che io stessa ho insegnato loro e saranno ragazze che andranno bene a loro, e se vanno bene a loro andranno bene anche a me" ha concluso la Termali. Intanto nella Casa, Samantha De Grenet sembra avere le idee molto chiare: "Per me è pazzo di te. Lascia perdere che tu sei fidanzata. Lo pensa tutta la Casa" ha dichiarato la showgirl all'attrice.

