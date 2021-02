Grande Fratello Vip, la Casa spaccata in due: Rosalinda Cannavò al vetriolo contro Dayane Mello

Gossip TV

Rosalinda Cannavò è furiosa con Dayane Mello mentre la Casa del Grande Fratello è spaccata in due.

La scelta di Dayane Mello ha spaccato in due la Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, infatti, ha preferito salvare Samatha De Grenet e condannare Rosalinda Cannavò al televoto contro Stefania Orlando. Al mattino la situazione non è migliorata e l’attrice siciliana si sfoga, mettendo a nudo la strategia di colei che considerava essere sua amica.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò rincara la dose

Lo scisma è compiuto: le Rosmello non esistono più. Il rapporto d’amicizia e d’intesa tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ci accompagnato durante questi lunghi mesi e, poco prima della Finale del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito (attoniti) ad un vero e proprio colpo di scena. In Puntata, la modella brasiliana ha condannato l’amica al televoto, contro Stefania Orlando che è senza dubbio una delle personalità più forti della quinta edizione, salvando Samantha De Grenet.

Il tradimento di Dayane ha provocato una valanga di polemiche e la Casa si è inevitabilmente spaccata in due. Mentre Pierpaolo Pretelli prende le parti di Dayane, ammettendo di comprendere la scelta della brasiliana, Stefania è sempre più convinta che la maschera della Mello sia caduta. Secondo la presentatrice, infatti, la scelta della gieffina non è stata dettata dalle ultime incomprensioni con l’amica, bensì da pura smania di vittoria.

Grande Fratello Vip, il tradimento di Dayane divide la Casa

La Cannavò, dopo aver chiuso con Dayane, è tornata a parlare dell’accaduto e non ha risparmiato amare critiche: “Ha messo davanti al strategia a tutto quell’affetto che tanto decantava per me. Il mio voglio Rosalinda è inferiore a voglio fuori Stefania, ma di che stiamo parlando? Lei sa che io vado a casa e lei ha messo la strategia e il gioco, davanti alla nostra amicizia […] Io sono buona e non sono fessa. Ho rispettato tutti i momenti in cui lei voleva energia nuova, poi quando lei si allontanata perché mi ah visto felice con una persona, io devo essere messa in croce e insultata davanti a tutti? Non mi decantare amore perché mi sento presa per il c**o, io non ci sto più”.

Pierpaolo ha cercato di spiegare il punto di vista di Dayane, ma le sue parole sono state portate via dal vento, quando la Orlando ha fatto notare: “Lei vuole portare avanti le persone che sono più deboli e vuole Samantha per vincere. Lei sa che noi siamo due avversari più temibili e così una delle due va via […] Quando c’era Giulia, lei Samantha non l’ha mai calcolata. Gioca di strategia, è la cosa più chiara. Queste elucubrazioni mentali sono inutili”. Nella querelle è intervenuto anche Tommaso Zorzi, che ammette di non credere alle parole della Mello e alla sua confessione d’amore nei confronti di Rosalinda. Come si potrebbe mai arrivare a tradire così profondamente una persona che si ama?

