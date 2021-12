Grande Fratello Vip, la Casa in rivolta: ''A Soleil Sorge viene fatto passare tutto''

Gossip TV

Dopo la discussione tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge si respira aria di tensione tra gli inquilini del Grande Fratello Vip. Ecco come hanno commentato l’accaduto Miriana e Katia.

Soleil Sorge divide la casa del Grande Fratello Vip e alcuni inquilini di Cinecittà sono stanchi delle parole aggressive della bionda influencer. Dopo la lite furibonda con Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli parlano dell’atteggiamento di Soleil, decisamente contrariate da quanto accaduto in Casa.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan tuona contro Soleil Sorge

Nelle ultime ore si è scatenato il putiferio nella casa del Grande Fratello Vip, a causa dello scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. La bionda influencer ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di aver abusato della chirurgia estetica, di essere una persona vuota e di fare coppia con Gianmaria Antinolfi senza creare alcuna scintilla emotiva. I toni bruschi e saccenti di Soleil hanno lasciato tutti senza parole tanto che anche Katia Ricciarelli, nonostante abbia sempre cercato di comprendere la collega, si è mostrata contrariata.

In molti hanno difeso Sophie, compreso Gianmaria che si è scagliato contro Soleil, rea di non aver compreso la gravità delle proprie parole. Miriana Trevisan, che con Sorge proprio non riesce ad andare d’accordo, si è unita alle proteste e si è sfogata con Katia, ammettendo: “Quello che penso è che a Soleil viene sempre lasciato passare tutto. Se le critiche sono costruttive, io ci sto. Altrimenti no”. La soprano ha dato ragione a Miriana, aggiungendo: “Questo modo di fare è molto violento”.

Del resto Katia è stata la prima a prendere la difese di Sophie, chiedendo a Soleil di smetterla di tirare in ballo l’argomento della chirurgia. “È violento e feroce. Non vai a colpire su certe cose, troppo aggressivo il linguaggio”, ha chiosato Miriana. La showgirl è molto risentita per l’accaduto, mentre Soleil continua a difendere il suo punto di vista, certa di aver detto semplicemente una verità scomoda sul conto della collega.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.