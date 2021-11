Grande Fratello Vip, la Bruganelli ha salvato Alex Belli da una eliminazione sicura, qualcosa non torna, pioggia di critiche

Gossip TV

L'opinionista ha regalato l'immunità all'attore emiliano: strategie degli autori?

Nel corso del diciassettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha regalato l'immunità ad Alex Belli. Una decisione che ha sollevato e sta sollevando un gran polverone di polemiche per più di una ragione. In apertura di puntata, l'opinionista ha criticato Belli per il suo comportamento con Soleil Sorge, dando ragione alla moglie Delia. La Bruganelli ha affermato di ritenere inaccettabile le attenzioni e e le effusioni tra i due e che non li avrebbe mai tollerati esattamente come la compagna di Alex.

Insomma, quella di Sonia, è stata una critica netta nei confronti del gieffino eppure, quando ha dovuto decidere a chi regalare l'immunità, la Bruganelli ha fatto il nome proprio di Belli. "Mi è piaciuto molto come si è comportata Soleil davanti all’aggressione della moglie di Alex, e io sono convinta che ci sia un rapporto bello, che piace, vero. Non voglio entrare nella dinamica di quanto sia profondo o meno, perché per me è più profondo di quello che vogliono smettere. Vorrei che Alex si togliesse la maschera, che da un po’ di tempo mette nel rapporto con Soleil, e vorrei che tornassero come prima. Quindi, in funzione di questo, do l’immunità ad Alex", questa la motivazione dell'opinionista che è sembrata in contrasto con le dichiarazioni di apertura.

La scelta di Sonia ha salvato Belli da un'eliminazione sicura. Il gieffino ha la percentuale più bassa in base al Vip preferito e il pubblico lo avrebbe di certo condannato ad abbandonare il gioco nel corso del prossimo appuntamento. L'immunità regalata ad Alex ha sollevato polemiche a non finire. I social sono stati presi d'assalto criticando Sonia e accusando il reality di proteggere i concorrenti che creano dinamiche. "La motivazione per salvare Alex non ha senso, proprio come Sonia", si legge su Facebook. "Non possono eliminarlo altrimenti lo spettacolo non va avanti, Tutto truccato e pilotato, tenetevi i protetti perché altrimenti non sapete come andare avanti" , e ancora: "Alex non è simpatico nemmeno a sua madre, tutto questioni di agenzie". "Tutto combinato, vergogna".

La Bruganelli anche durante i primi appuntamenti con il reality, si era già inimicata il pubblico, regalando l'immunità a Soleil Sorge. Ora con Alex Belli sembrerebbe seguire lo stesso filone. Sarà una strategia anche la sua, quella di andare controcorrente?

