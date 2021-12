Grande Fratello Vip, l'ira di Soleil Sorge: "Siete un branco di falsi"

Gossip TV

Il duro sfogo di Soleil dopo la lite con Sophie al Gf Vip.

La lite scoppiata al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni ha stravolto gli equilibri nella Casa. Se l'ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata con Miriana Trevisan, l'influencer italo-americana si è lasciata andare a un duro sfogo con Manila Nazzaro.

Soleil Sorge contro tutti al Gf Vip

"La realtà dei fatti è che gli fa rodere il c**o come dei matti il fatto che non abbiamo dei contenuti che siano dei comodini e quindi si ritrovano toccati da questa cosa qui. Quando io faccio quella battuta quindi scoppia la miccia ed è puntalmente così" ha dichiarato Soleil visibilmente infastidita riferendosi a Sophie e Gianmaria.

La Sorge ha poi continuato accusando alcune concorrenti del Grande Fratello Vip di essere false e incoerenti: "Tutto il resto che sta lì, siete un branco di falsi! Punto, un branco di falsi [...] False, siete delle schifosissime false senza minima vergogna. Se devo lottare, lotto anche contro il mondo non mi interessa. La verità ce l'ho in mano io".

Leggi anche Delia Duran paparazzata insieme a un altro uomo!

"Io sto in pace con me stessa e questa è la cosa che conta di più" ha concluso Soleil trovando l'appoggio della sua amica Manila. "Io parlo con te perché so chi sei [...] Forse non ti è chiaro, io non sono andata di là, ma sono venuta qua da te" ha prontamente replicato la compagna di Lorenzo Amoruso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.