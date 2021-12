Grande Fratello Vip, l'ira di Soleil Sorge: "Se entra Luca Vismara esco io, ama irritarmi"

Gossip TV

Soleil contro l'ex naufrago Luca Vismara.

Stasera, venerdì 17 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip in cui scopriremo i nuovi concorrenti. Nell'attesa nella Casa, Soleil Sorge si è confrontata con Davide Silvestri circa i Vip che potrebbero varcare la porta rossa. Tra questi è uscito anche il nome di Luca Vismara.

Soleil Sorge contro Luca Vismara

Nelle ultime ore, Soleil e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a pensare ai possibili nuovi concorrenti che entreranno stasera nella Casa. Come riporta Biccy, Davide Silvestri ha fatto il nome dell'ex naufrago Luca Vismara scatenando la reazione furiosa dell'influencer italo-americana. Per chi non lo sapesse, Soleil e Luca hanno condiviso l'esperienza de L'Isola dei Famosi e tra i due non è nato un bel rapporto, anzi.

"Il nome che tu hai proposto ed hai detto che saresti felice che entrasse io so che lo nominerei subito" ha affermato la Sorge riferendosi a Vismara"Prima di subito. Smetti di fare quel nome cortesemente altrimenti ti inizio a sabotare il letto. Io esco fuori da quella porta, mi rovina il percorso perché esco: è una persona che ama irritarmi, non vorrei mai averci a che fare. Ha proprio una personalità che non mi piace, mi ha distrutto le scatole".

E ancora: "L’ho già dovuto sopportare nel mio ultimo reality, se arriva anche qui esco io. Anche no. Poi è pesante, di una vibes negativa. Anche no. Basta parlarne. Spero che entrino persone con contenuti, non persone che portano drama o l’ennesima finta love story o discussioni perché non se ne può più di queste dinamiche".

