Grande Fratello Vip, l'ira di Alex Belli: l'attore sbotta furioso contro tutti i concorrenti (VIDEO)

Alex contro tutti al Gf Vip: "Non c'è rispetto".

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani venerdì 3 dicembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa nella Casa, Alex Belli è sbottato furioso contro tutti i concorrenti, rei di avergli mancato di rispetto durante un'attività organizzata dalla produzione del reality show.

Alex Belli furioso al Gf Vip, caos nella Casa

Alex ha perso le staffe e si è scagliato contro tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip rinfacciandogli la mancanza di rispetto che stanno dimostrando: "Non c’è il rispetto. Questa è una cosa che mi fa veramente inca***re. Il racconto del vostro Grande Fratello è stare in cucina a lavare i piatti tutto il giorno. Siete in televisione". A prendere le parti dell'attore è Sophie Codegoni: "Che poi questa attività fatta bene portava un sacco di risate. Non fare però di tutta un'erba un fascio perché io sono stata fino alla fine con te".

"Sarò cresciuto in un mondo diverso, dove rispetto tutti. Questo non è lo spirito giusto" ha aggiunto Belli furioso. Le forti parole dell'attore hanno spiazzato tutti i Vipponi, che lo hanno lasciato sfogarsi restando ad ascoltare in silenzio il rimprovero rivoltogli. Alex ha poi continuato il suo sfogo con Biagio rivelandogli il vero motivo della sua rabbia: Soleil.

"Lei fa così. Ha un giorno che si sveglia in un modo e un altro giorno che si sveglia in un altro. Ormai la conosco" ha confessato Alex riferendosi al comportamento di Soleil. L'attore ha continuato il suo sfogo lamentandosi per tutta la Casa, ma, ancora una volta, nessuno dei concorrenti ha deciso di intromettersi per calmarlo.

