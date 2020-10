Grande Fratello Vip, l'ira di Alba Parietti: "Tommaso Zorzi ha tradito Francesco Oppini fingendo di fare la vittima"

Gossip TV

Alba attacca duramente sui social Tommaso accusandolo di essere lo stratega del Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini continua a stare al centro delle polemiche per il comportamento ambiguo assunto nella Casa del Grande Fratello Vip. A difendere il ragazzo dalle pesanti accuse è arrivata la madre Alba Parietti che, senza mezzi termini, si è scagliata duramente contro Tommaso Zorzi.

Alba Parietti contro Tommaso Zorzi

La permanenza di Francesco al Grande Fratello Vip è seriamente a rischio. Amato ed odiato, Oppini continua a far parlare di sè per i suoi atteggiamenti ambigui verso Tommaso. A scendere in campo ci ha pensato Alba che voluto difendere il figlio dalle accuse di essere uno stratega: "Francesco non è una persona sleale, ma nemmeno può mai diventare un cortigiano. Tantomeno nella vita ha mai tradito l’amicizia di qualcuno, non ne è capace. È stato spesso tradito, ma lui non ha mai tradito la fiducia di nessuno. Mi fa molto male sentire pettegolezzi e le mistificazioni che da settimane vengono insinuate, non lo rispecchiano, per niente, non se li merita, merita di essere apprezzato e capito".

In occasione della nomination che venerdì sera potrebbe portarlo all'eliminazione dal gioco, la Parietti ha scritto: "Se si salverà sarà perché il pubblico ha capito chi è. Non mi piacciono le dinamiche di corte, del gioco, nè a lui piacere a tutti i costi, nè creare illusioni o offendere chi gli è caro per il gioco. Soprattutto, mi piace la sua umanità, lealtà e bontà, delicatezza d’animo e mi ha fatto molto male sentirlo definire in modo ingiusto e così offensivo. Non sono la Parietti, io sono una madre come tutte. E ciò che sente un figlio la madre lo lo sente sempre. È una persona diretta, parla e pensa senza filtri, ha legato con persone che ne hanno apprezzato la vera essenza pur essendo diversi e non volevano nulla da lui nè pensano che lui volesse nulla, se non condividere un pezzo di vita con serenità, una grande esperienza insieme. Lui non ha fanclub, lui ha solo voi e la vostra unicità di persone che amano il suo modo di essere per bene e che hanno capito chi è. Se lo amate votate per farlo restare".

Alba ha difeso Francesco ma ciò che non è piaciuto al web è stata la sua volontà di taggare diversi concorrenti nel post, tranne uno, proprio Tommaso. Scelta, ovviamente, non casuale ma dovuta alle continue accuse di strategia che il giovane influencer milanese ha lanciato a suo figlio: "Se Francesco è considerato ciò che non è perché è una persona buona come il pane, é grazie ai dubbi che ha insinuato Tommaso in tutti. Lo ha nominato, lo ha tradito. Fine. Lui sa di poter gestire il suo popolo dei social. Vincerà come sempre succede perché così va il mondo. A me fa molto male vedere ciò che è stato fatto a Francesco perché non lo merita affatto. Ma se così è questo gioco, preferisco torni a casa tra persone che lo amano come merita. In sostanza, la Parietti preferirebbe che suo figlio uscisse dal programma se dovesse continuare ad apparire ciò che non è". E ancora: "Ma cosa crede, che sia l’imperatore romano? Tommaso a me non piace per niente. Si è mostrato il contrario di un amico. Ha insinuato il sospetto in tutti, ha tramato alle spalle fingendo di fare la vittima, lo ha accoltellato alle spalle".

