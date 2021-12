Grande Fratello Vip, l'ex di Biagio D'Anelli mette in guardia Miriana Trevisan: "Lascialo"

Gossip TV

Manuela Ferrera smaschera Biagio D'Anelli e mette in guardia Miriana Trevisan.

È scoppiata la passione al Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. Il comportamento dell'opinionista, però, ha provocato la reazione della sua ex Manuela Ferrera che, intervistata dal settimanale Di Più, ha voluto mettere il guardia la showgirl.

Manuela Ferrera smaschera Biagio D'Anelli al Gf Vip

Dopo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nella Casa del Grande Fratello Vip è nata una nuova coppia. Stiamo parlando di Biagio e Miriana che, nelle ultime ore, si sono baciati. A mettere in guarda la showgirl, però, ci ha pensato l'ex fidanzata dell'opinionista con una lettera pubblicata sul settimanale Di Più.

Manuela Ferrera, fidanzata con D'Anelli, ha rivelato di essere stata tradita e di aver sofferto molto per lui. "Lui non è l’uomo giusto per nessuna di noi. È l’uomo giusto per se stesso, perché di amare non è mai stato capace. Di tradire, invece, è sempre stato capacissimo" ha dichiarato la donna cercando di mettere in guardia la Trevisan.

Leggi anche Sophie Codegoni gelosa di Alessandro Basciano e Jessica Selassié

E ancora: "Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a frequentarlo prima o poi farà soffrire anche te. Lascialo". Alfonso Signorini mostrerà la lettera a Miriana nella prossima puntata del Gf Vip? E come reagirà Biagio di fronte a queste forti dichiarazioni?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.