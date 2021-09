Grande Fratello Vip, l’ex di Belen Rodriguez ha un flirt con una concorrente?

Gossip TV

Si parla della possibilità di un flirt tra Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez, e Sophie Codegoni.

Nella casa del Grande Fratello Vip entrerà anche Gianmaria Antinolfi, noto per essere stato una fiamma di Belen Rodriguez. La liaison tra il partenopeo e la bella showgirl argentina è durata poco, ma certamente Gianmaria ha le carte in regola per fare stragi di cuori. Per questo motivo serpeggia l’idea che l’imprenditore potrebbe far capitolare nientedimeno che l’ex tronista Sophie Codegoni, che entra in Casa totalmente single e pronta a rimettersi in gioco.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: possibile flirt

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per debuttare su Canale5 e si accendono i riflettori sui concorrenti, pronti a trascorrere lunghi mesi di reclusione a Cinecittà. Davide Maggio ha ufficializzato la presenza di Gianmaria Antinolfi, noto per aver avuto un breve flirt con Belen Rodriguez, dopo che la showgirl argentina aveva annunciato la fine del rapporto con Stefano De Martino. La liaison con l’Antinolfi è durata poco e Belen ha poi conosciuto Antonino Spinalbese, che l’ha resa madre della piccola Luna Marì.

L’imprenditore partenopeo entra nella Casa totalmente single e libero, così come una delle concorrenti più chiacchierate di questa stagione: Sophie Codegoni. La milanese ha preso parte a Uomini e Donne, lasciando lo studio con Matteo Ranieri, per poi annunciare la fine della relazione a pochissime settimane dalla scelta. La Codegoni ha fatto intendere di voler approfondire l’argomento, dato che nessuno dei due ha mai rivelato gli effettivi motivi dell’addio, suscitando anche le amare critiche di alcuni volti del dating show di Maria De Filippi.

E mentre la pagine ufficiale del Gf pubblica il video di presentazione di Sophie, inizia a girare la voce che Gianmaria abbia puntato la giovane milanese, e sia intenzionato a costruire con lei qualcosa all’interno della Casa. Inutile dire che, al momento, queste sono semplici supposizioni, ma chissà che non diventino realtà molto presto.

