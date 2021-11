Grande Fratello Vip, l’ex di Alex Belli vuota il sacco: ''Non è sposato, vuole il gossip''

Gossip TV

Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli, torna a parlare dell’attore e della moglie Delia Duran.

Mila Suarez si è scagliata molto duramente contro Alex Belli, dopo aver ricevuto il sostegno dei fan che sono rimasti scioccati dal comportamento dell’attore nella casa del Grande Fratello Vip. La bellissima modella ha deciso di vuotare il sacco su Belli e sulla moglie Delia Duran, insinuando che il matrimonio tra i due non sia reale.

Grande Fratello Vip, Mila Suarez tuona contro Alex Belli

La mossa giuridica di Alex Belli, che ha scelto di diffidare l’ex Mila Suarez prima del Grande Fratello Vip, sembra non aver dato i frutti sperati. La bella modella, infatti, continua a parlare dell’attore sui social, soprattutto dopo i recenti scivoloni di Alex nella casa più spiata d’Italia. Il gieffino sta vivendo giorni difficili a Cinecittà, potendo contare sull’appoggio di pochi alleati dopo lo scontro di fuoco con Aldo Montano. Non molte settimane fa, Mila ha parlato del rapporto con Alex e ha insinuato che il matrimonio dell’attore con Delia Duran non sia legale, insinuando che il gieffino fosse interessato a Soleil Sorge. Nelle ultime ore, la modella è tornata a parlare sui social, lasciandosi andare a commenti velenosi e svelando retroscena inediti.

“In questi giorni mi sono arrivati bellissimi messaggi che avevo ragione. Ragazze io non parlo così a caso. Quando dico una cosa è così. Quello che vedete è lo schifo sullo schifo anche nella vita reale […] Quando io ho deciso di andarmene via perché veramente ero arrivata al limite che non ce la facevo più. Solo le donne forti con le pa*** se ne vanno. Io ho dovuto cambiare l’albergo non perché è arrivata un’altra meglio di me, anzi lui pregava che io tornavo a casa per salvarlo da lei”, ha dichiarato Mila.

Parlando, invece, delle nozze tra Alex e Delia, la showgirl ha fatto sapere: “È solo finta per fare gossip. Quanto è brutto stare con una persona con cui credi di essere sposata. Il valore del matrimonio è una cosa diversa. Poi soprattutto un uomo quando è abituato a cambiare la prima moglie, la seconda, le donne diventano tutte uguali […] Io ho capito che tipo di persona era e me ne sono andata via. Stavo rischiando la mia vita […] Magari parlerò un altro giorno. Io sono contenta, felicissima, ho trovato la mia serenità e felicità che non ha prezzo”. Come reagirà Delia alle parole dell’ex di Belli?

