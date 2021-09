Grande Fratello Vip, l'attacco furioso dell'ex marito di Adriana Volpe sui social

Gossip TV

Roberto Parli all'attacco contro la conduttrice che cancella tutti i commenti.

I rapporti tra Adriana Volpe con l'ex marito Roberto Parli, sono ormai tesissimi. Nella tarda serata di ieri, l'imprenditore svizzero ha scritto una serie di commenti in un post pubblicato dalla conduttrice su Instagram insieme ad Alfonso Signorini. Commenti sconclusionati ma che evidenziano un evidente malessere da pare di Parli.

La Volpe ha condiviso uno scatto con il conduttore con cui inizierà la sua avventura come opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, questa sera su Canale 5. Un'immagine che li ritraeva in una pista di atletica leggera in cui erano seduti sui loro rispettivi sgabelli. La foto in questione è stata eliminata e sono stati eliminanti anche una serie di commenti al veleno dell'ex marito.

"Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni” ha scritto Roberto Parli sotto al post. E ancora: "Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?".

Pare che l'account in questione sia effettivamente quello dell'imprenditore, ex marito di Adriana. La coppia si è sposata il 6 luglio 2008, dal matrimonio è nata la figlia Gisele che oggi ha 9 anni. Il rapporto tra Adriana e Roberto, dopo la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip nel 2020, è iniziato a vacillare con momenti non privi di tensione. Non è la prima volta infatti che Parli si scaglia pubblicamente contro l'ex moglie.

