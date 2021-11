Grande Fratello Vip, l’atleta paralimpica Monica Contrafatto contro Manuel Bortuzzo: "Stare in carrozzina non lo giustifica"

Gossip TV

Polemiche per il comportamento del gieffino nei confronti di Lulù Selassiè.

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, sono esplose le critiche nei confronti di Manuel Bortuzzo e del suo comportamento nei confronti di Lulù. Se da un parte Alfonso Signorini e molti dei concorrenti hanno difeso Manuel non giustificando Lulù, molti telespettatori si sono invece esposti in difesa di quest'ultima.

Tra questi, anche l'atleta paralimpica Monica Contrafatto, che su Instagram ha dichiarato:

"Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza. E che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo piacimento. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo, perché la prima diversità sta in chi ci ‘difende’ tutto. Io faccio parte dei primi e tutti i paralimpici che conosco, anche loro, ne fanno parte insieme a me. Io conosco un solo Ultimo ed è un cantante. #StopVittimismo a favore di telecamere!".

Anche l’influencer seguitissimo – affetto da SMA (Atrofia spinale muscolare) – Simone Pedersoli. Secondo l’influencer, Bortuzzo non accetta la sua disabilità e questo lo rende inevitabilmente infelice:

Ieri sera ho guardato il Grande Fratello e stamattina volevo farvi un discorso. Volevo chiedervi se secondo voi è normale e giusto come è stato raccontato Manuel ieri. Perché secondo me, a mio avviso, l’unica colpa che ha Manuel – che alla fine non è neanche una colpa – è quella di non essersi accettato. Di non aver accettato la sua disabilità. E tu Manuel devi capire che puoi contare come tutti alla felicità. Lui dice sempre che può puntare solo alla serenità perché non potrà mai essere felice. E’ proprio questo il problema. Che tu non ti sei accettato Manuel. Bisogna accettarsi. Devi capire che puoi puntare ad entrambe le cose. Puoi essere sia sereno che felice. E tutte le persone possono essere felici. Lo dico direttamente a te Manuel, sperando che questo messaggio ti arrivi.

Tra i due ragazzi, nel frattempo, corre il gelo anche se Lulù ha deciso di scrivere una lettera a Manuel anche se le due sorelle Jessica e Clarissa le hanno sconsigliato di farlo. Come reagirà il giovane nuotatore alla nuova mossa della principessa?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.