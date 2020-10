Grande Fratello Vip, l'annuncio di Alfonso Signorini: "A dicembre entreranno 7-8 nuovi concorrenti. Ecco perché"

Gossip TV

Il Grande Fratello Vip si allunga fino a febbraio e Signorini prende una decisione inaspettata.

È ufficiale! La quinta edizione del Grande Fratello Vip si allunga fino a febbraio 2021. A rivelarlo è il conduttore Alfonso Signorini che, ospite nell'ultima puntata di Casa Chi, ha annunciato l'arrivo nella Casa di nuovi concorrenti la cui identità è ancora segreta.

Il Gf Vip si allunga, l'annuncio di Alfonso Signorini

E’ direttamente Signorini ad annunciare tutte le novità che attendono il Grande Fratello Vip nelle prossime settimane: "Lunedì prossimo entreranno nella Casa tre nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere. Sono, infatti, tre personaggi che in passato hanno avuto a che fare con alcuni dei vip già presenti nella Casa". Alfonso non ha voluto svelare l’identità dei tre nuovi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà nel corso della tredicesima puntata, in onda lunedì 26 ottobre, ma si è limitato a svelare il sesso di due tre loro: si tratta di un uomo e di una donna.

Secondo le ultime indiscrezioni, uno di loro sarà Stefano Bettarini, che ha avuto a che fare in passato sia con Dayane Mello che con Pierpaolo Pretelli. Entreranno, inoltre, l'influencer Giulia Salemi e l’ex protagonista di Temptation Island Selvaggia Roma. A loro sarà affidato un compito molto importante, ovvero quello di far cadere le maschere ai concorrenti che già occupano la Casa del Gf Vip.

Spazio ad altri ‘vipponi’ poiché il Grande Fratello Vip, anziché terminare a dicembre come inizialmente previsto, andrà avanti fino a febbraio 2021. "A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più ‘tradizionali’" ha aggiunto Signorini, che dunque si appresta a portare a termine un’edizione lunga 5 mesi. Le eliminazioni, salvo modifiche dell’ultima ora, andranno avanti settimanalmente come accaduto fino a oggi.

