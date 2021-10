Grande Fratello Vip, l'amaro sfogo di Sophie Codegoni: "Io non devo rincorrere nessuno"

Gossip TV

Sophie critica ancora il comportamento di Gianmaria.

Sophie Codegoni continua ad avere molti dubbi circa il comportamento assunto da Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip. Mentre lui ha chiesto aiuto a Soleil Sorge, l'ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata con le sue compagne di avventura.

Lo sfogo di Sophie Codegoni al Gf Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Sophie ha deciso di affrontare Gianmaria e rivelargli tutti i suoi dubbi. "A me sembrano scene che sono un mix tra un film comico e un film horror: trovarmi con la tua ex sul divano…" ha dichiarato la modella riferendosi al confronto avuto in puntata con lui e Soleil "Tu parli con la tua ex, che aveva ragione sulla tua ex, accanto alla ragazza che ti piace. Per me è follia".

Dopo essersi confrontata con Antinolfi, la Codegoni ha raggiunto le sue compagne di gioco in veranda. "Vattelo a prendere no?!" ha chiosato Katia Ricciarelli riferendosi all'imprenditore partenopeo. "Io non vado a prendere nessuno. Non vado a prendere neanche il caffè, figurati se vado a prendere un uomo. Io non devo rincorrere nessuno anche perché a oggi non c'è niente. Io gli ho dato la possibilità, visto che lui ci tiene tanto, di dimostrare cose" ha risposto Sophie.

"Finché le dimostrazioni sono parlare costantemente con la sua ex, lascia proprio il tempo che trova. Noi abbiamo appena discusso. Non è l'unico al mondo, di bellocci ce ne sono tanti e quindi ciao e arrivederci" ha aggiunto Sophie provocando la reazione della Ricciarelli "Che brutta questa cosa. Adesso gliene dico quattro".

