Grande Fratello Vip, l’amaro sfogo di Alex Belli su Soleil Sorge (VIDEO)

Alex Belli si sfoga con Sophie Codegoni, parlando del repentino allontanamento di Soleil Sorge.

Dopo il confronto con Delia Duran, Soleil Sorge ha deciso di prendere le distanze da Alex Belli e tornare sui suoi passi nel rapporto con Gianmaria Antinolfi. Il nuovo assetto della casa del Grande Fratello Vip genera tensione, e l’attore si sfoga sul rapporto con la bionda influencer.

Grande Fratello Vip, Alex Belli: “Mi manca Soleil”

Tra Alex Belli e Soleil Sorge è nato un rapporto particolare, che entrambi sostengono essere pura amicizia ma che, al pubblico del Grande Fratello Vip, è parso molto di più. Delia Duran, moglie dell’attore, ha deciso di prendere le redini della situazione, piombando in Casa per un confronto con Soleil e Alex. Da quel momento, la bionda influencer si è allontanata sempre di più dal collega, cercando di rinnovare il rapporto con Gianmaria Antinolfi. Il cambio di rotta improvviso ha destabilizzato Alex, che ha discusso ferocemente con Katia Ricciarelli. L’attore vuole delle spiegazioni in merito all’atteggiamento della Sorge, che si è chiusa in sé stessa ed evita, in ogni modo, di passare troppo tempo con lui.

“Cerco di avvicinarmi, invece c’è un muro. Non è coerente avvicinarsi a Gianmaria. Ci siamo detti tante cose, poi di punto in bianco non mi rivolge la parola. Ho una roba qui… Non riesco a capire se lei non mi dice nulla”, ha ammesso Belli a Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha replicato: “Magari lo fa per te, però mi fa strano che si sia staccata da te e si sia avvicina a Gianmaria. Lei ha quel modo che aveva con lui, adesso con te. Mi sembra, per assurdo, una ripicca. Sta peccando di coerenza in modo incredibile per me”.

Alex è sempre più confuso, avverte la mancanza di Soleil e trova che il distacco, invece di confermare la purezza della loro amicizia, non faccia che creare fraintendimenti. “Non difende neanche la nostra amicizia, anzi la distrugge. Si è chiusa nel suo mondo, nelle sue cose. Potrebbe darle fastidio che io mi sia avvicinato a te?”, ha ipotizzato l’attore. Sophie cerca di rassicurare Alex, che alla fine ha scelto di parlare apertamente con Soleil, per avere le tanto agognate risposte.

