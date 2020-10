Gossip TV

Christian Leone, ex fidanzato di Guenda Goria, lancia una bomba sulla concorrente del Grande Fratello Vip e Telemaco D'Aquila.

La vita sentimentale di Guenda Goria è finita al centro delle indiscrezioni dopo le dichiarazioni della concorrente del Grande Fratello Vip su Telemaco D’Aquila. Ora, spunta un altro amante della figlia di Maria Teresa Ruta, che fa delle rivelazioni inaspettate sulla gieffina.

Grande Fratello Vip, L'ex amante di Guenda Goria si fa avanti

Guenda Goria, amatissima dal pubblico del Grande Fratello Vip che continua a premiarla salvandola dalle Nomination, ha fatto molto discutere per la sua relazione con Telemaco D’Aquila. Lui, ben 17 anni più grande della figlia di Maria Teresa Ruta, esce da poco da un matrimonio che ancora porta con sé strascichi importanti e la moglie Olga non sembra volersi arrendere. La donna potrebbe essere riuscita a riprendersi il marito, approfittando della reclusione della Goria a Cinecittà, e arrivano indiscrezioni inaspettate su Telemaco,che si dice abbia abbandonato Guenda. Lei, nel frattempo, si strugge per questo amore senza l’approvazione di mamma Maria Teresa, che sogna per lei un ragazzo giovane e scapestrato che la faccia sentire libera e felice. Sembrerebbe che questo ‘scapestrato’ esista davvero e sia Christian Leone che ha avuto un flirt con la Goria a Sharm El Sheikh. Alle pagine di ‘Chi’, l’ex amante della gieffina ha raccontato:

Ho avuto una storia con Guenda Goria. Sono io lo “scapestrato” di cui parlava Maria Teresa Ruta nella Casa. Nessuno può smentirmi perché non solo custodisco sms, foto, chat, ma in tante persone conoscono la realtà dei fatti e quello che è successo tra noi. Tra questi anche Telemaco che è un ex collega di lavoro.

GF VIP: L'ex amante di Guenda vuota il sacco su Telemaco

Christian ha ammesso di aver iniziato a dubitare dei suoi sentimenti per Guenda tanto che, quando la ragazza ha fatto ritorno in Egitto, ha preferito evitare di contattarla subito e di prendere del tempo. In quel momento, la Goria si è avvicinata a Telemaco e ha iniziato a ‘tenere i piedi in due scarpe’, secondo il racconto del Leone:

Dico: “Me ne vado, in questa storia siamo in troppi”. Intanto Olga, la moglie di Telemaco, rivuole il suo uomo. Guenda e Telemaco litigano e la Goria torna da me: posso documentare tutto. Mi ripete: “Ho voglia di leggerezza”. Ci siamo visti in spiaggia, in palestra, nei luoghi aperti in quel periodo di restrizione; ma io, dopo averla vista con Telemaco, non me la sono sentita. Guenda non potrà mai smentire questo. Nemmeno che si è presentata nella mia stanza, di notte, per cercare l’ennesimo confronto, ma io, ripeto, ho bloccato tutto. […] Ha fatto avanti e indietro tra me e Telemaco. Davanti a testimoni […] Conosco Telemaco molto bene. Per me non è innamorato di Guenda. E’ legato alla ragazza, le vuole bene, ma non la vede come compagna. Questo posso garantirlo.

Certamente, Signorini informerà Guenda delle parole dell’ex amante ma come reagirà la figlia della Ruta? Per scoprirlo non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip.